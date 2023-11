sicairos6204@gmail.com

Al cercar los accesos al Congreso del Estado y generar la expectativa de que le cerrarían el paso a Rocha Moya cuando acudiera ayer a rendir su Segundo Informe, los sinaloenses lo consideraron blanco de turbas abusivas y fue entonces cuando las reacciones de apoyo en plataformas digitales y pronunciamientos de actores sociales certificaron que la batalla la ganó el Mandatario estatal en el ámbito del sentimiento colectivo.

A los estrategas de cualquier cuarto de guerra, del tamaño que sea, les debe quedar claro que nunca deben llevar sus acciones ofensivas a tal nivel que conviertan en mártir al adversario, porque ello significa la caída de la efectividad en las acometidas. Eso les pasó el martes y miércoles a quienes se hacen cargo de la defensa de los ex funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusados de posibles delitos de corrupción y abuso de autoridad, al convertir ante la percepción pública en víctima al Gobernador Rubén Rocha Moya.

Además con la toma del Congreso le abrieron cauce al mensaje que dirigió a los sinaloenses el jefe del Ejecutivo Estatal, el cual incluso halló mayor efectividad que la que tendría el evento frío de rendición de cuentas. “No quiero dejar de precisar una cosa: el grupo que acude al Congreso es convocado por el PAS y por los funcionarios y ex funcionarios también miembros del PAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están separados del cargo por cuestiones de imputaciones de corrupción. Ellos son los que quieren resolver por la vía de la presión su situación; tienen que hacerlo ante los tribunales que ya lo han vinculado a proceso; o sea no es con manifestaciones, no es con bloqueos como lo van a resolver”, dijo.

Si a Rocha lo asesoran bien, y le operan mejor, la circunstancia de interrupción o aplazamiento del Informe podría ayudarle a ir adelante en la contraofensiva a la táctica de la UAS que consiste en decirse violentada en su autonomía y sus ex cuadros de mando presentarse como perseguidos políticos. Necesita informarles con mayor frecuencia a los sinaloenses la posición del Gobierno del Estado frente a la situación donde ya un importante número de directivos uaseños está a disposición de los tribunales judiciales.

Pero desde antes de la movilización universitaria hubo señales de que proceden a dispersarse algunos temores a expresarse en contra del grupo y partido que tiene el control en la UAS. En los días recientes es posible destacar, por ejemplo, la conformación del Colectivo Civitas Universidad, integrado por destacados académicos de la misma casa de estudios que se pronuncian a favor de la rendición de cuentas y la transparencia en los espacios rosalinos.

En la misma línea de ya romper la mordaza institucional actuó el profesor César Uriarte Castro, firme opositor desde hace años a lo que él considera “el uso de la estructura de la Universidad a beneficio del Partido Sinaloense”, al expresar ante graduados de la Licenciatura de Periodismo “mi total descontento y denuncio al PAS por atentar contra la autonomía universitaria, así como a las actuales autoridades que sacaron a las y los alumnos de las aulas para defender con engaños los intereses de unos cuantos”.

Uriarte consideró que las movilizaciones para defender al Rector Madueña y coacusados no representan los intereses de la UAS. “Así deberíamos de marchar para expulsar al PAS y reformar nuestra Ley Orgánica para democratizar todos los procesos de elección de directores y de rectores, es justo, es nuestro deber democratizar. No podemos educar con una infección política donde están reclutando a nuestros docentes y basificando a pasistas sin entrar en un proceso y violando nuestro Contrato Colectivo del Trabajo. Los delincuentes no deben de estar en las aulas, nosotros reproducimos conocimiento y educación, no corrupción ni ideas políticas”.

En distinto foro, el Conversatorio “UAS: Presente y Futuro” organizado en Mazatlán por la Asociación de Jubilados de la misma Universidad, Jaime Palacios Barreda, uno de los últimos izquierdistas genuinos que le queda a Sinaloa, llamó a ser autocríticos, que es lo que le ha faltado la izquierda, porque ”como que incurrimos ya en una esterilidad intelectual que nos impide tener una visión crítica de nuestro entorno. La mafia actual que mal dirige la Universidad tiene aproximadamente 16 años medrando a nuestra institución”.

En síntesis, la simpatía de la población en general, y específicamente la de estudiantes y padres de familia, dará un vuelco definitivo a favor del Gobernador Rocha si los estrategas de la UAS continúan con tácticas hechas con el hígado y no con el cerebro. Así como en el war room universitario se decidió equivocadamente la movilización del 15 de noviembre durante la visita a Culiacán de Andrés Manuel López Obrador, logrando que el Presidente los etiquetara de caciques durante La Mañanera, ahora al obstruir el informe de Rocha lograron que la conversación pública arropara, con solidaridad, al Gobernador.