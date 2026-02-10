Tensión entre EEUU e Irán

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano se mantiene entre las monedas de mercados emergentes con mejor desempeño en lo que va del año, impulsado en gran medida por un dólar estadounidense debilitado por la retórica proteccionista de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, a lo que se podría sumar una potencial reducción de la exposición de las financieras chinas a la deuda emitida por el Departamento del Tesoro.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil positiva para prácticamente todas las bolsas de valores importantes del mundo. El mercado de valores neoyorquino cerró la jornada de este lunes con ganancias, mientras que los inversionistas se guardaron información económica de relevancia y otra tanda de reportes financieros de las empresas. De esta manera, el Dow Jones batió por segundo día consecutivo su mayor nivel en la historia, mientras que el SP500 y el Nasdaq sumaron dos jornadas al hilo en terreno positivo. El desempeño positivo del mercado se da luego de una semana con olas de ventas de acciones del sector tecnológico y el fuerte retroceso del bitcoin, debido a la postura de aversión al riesgo de los inversionistas.

La semana pasada estuvo marcada por un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, impulsado por señales económicas mixtas, el cierre parcial del Gobierno y el gasto excesivo de algunas de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, los mercados accionarios de la Unión Americana registraron un desempeño mixto tras la fuerte recuperación en la última sesión de la semana. Por otro lado, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó por encima de lo esperado, lo que sugiere que los reportes de resultados de esta semana podrían ofrecer señales sobre la fortaleza del consumo en nuestro vecino país del norte.

Tras los retrasos en la publicación de datos la semana pasada debido al cierre parcial del Gobierno, se espera que esta semana se tengan señales clave sobre las condiciones económicas en Estados Unidos. La atención estará puesta en publicaciones relevantes como el primer reporte de empleo del año (para este miércoles) y el Índice de Precios al Consumidor (para este viernes). Estas cifras podrían seguir moldeando las expectativas de política monetaria, particularmente después de la sorpresa negativa en el dato de empleo privado, reportando un aumento de 22 mil puestos en enero, muy por debajo de las expectativas

En México, el mercado de valores finalizó la jornada de este lunes en niveles inéditos, mientras que los inversionistas aguardaron la próxima tanda de reportes financieros de las empresas locales, información de relevancia que les podría ayudar a justificar los altos niveles en que han operado las bolsas. Los referentes marcaron su segundo día consecutivo en niveles históricos.

Los inversionistas locales hicieron a un lado el ruido internacional para hacerse de algunos valores que ayuden a sus carteras a diversificarse, más en un momento en que los activos dolarizados no han tenido un buen desempeño como los que están denominados en otras monedas. Según especialistas, otros mercados se han visto favorecidos tras la contracción de los índices estadounidenses en gran medida influido por la corrección global en tecnología y una búsqueda de diversificación por parte de los inversionistas.

En asuntos energéticos, tenemos que el crudo occidental subió el lunes a pesar de la moderación de las tensiones internacionales y la abundante oferta. Así, el petróleo crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en marzo cerró con un alza de 81 centavos situándose en 64.36 dólares por barril, mientras que el petróleo crudo europeo, Brent del Mar del Norte, para abril subió 1.07 dólares para colocarse en los 69.12 dólares por barril.

Las primas de riesgo redujeron la oferta tras las conversaciones indirectas del viernes entre Estados Unidos e Irán, celebradas en Omán, sobre el programa nuclear del miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Ambas partes se comprometieron a continuar las negociaciones, lo que alivió la preocupación por un ataque estadounidense contra el país que controla el acceso al Estrecho de Ormuz, punto de estrangulamiento para más de 20 millones de barriles diarios de exportaciones del Golfo Pérsico.

Un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense permanece cerca de Irán y, si las conversaciones fracasan, el riesgo de una confrontación armada entre ambos países sigue vigente. Si bien la prima de riesgo del petróleo se moderó tras las conversaciones, no se ha eliminado. De acuerdo con algunos analistas, la prima de riesgo iraní no se puede desactivar por completo mientras los buques de guerra estadounidenses se mantengan donde están, con sus armas y cohetes apuntando hacia Irán.

El petróleo ha subido un 7.5 por ciento en el último mes, impulsado al alza por los riesgos de suministro, a pesar de que los inventarios mundiales siguen aumentando, ya que la producción se mantiene muy por encima de la oferta. Tanto la Administración de Información Energética como la Agencia Internacional de la Energía publicarán sus informes mensuales sobre el mercado petrolero, que se espera que detallen nuevamente sus estimaciones sobre el exceso de oferta.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano se mantiene entre las monedas de mercados emergentes con mejor desempeño en lo que va del año, impulsado en gran medida por un dólar estadounidense debilitado por la retórica proteccionista de Estados Unidos y la incertidumbre en torno a la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, a lo que se podría sumar una potencial reducción de la exposición de las financieras chinas a la deuda emitida por el Departamento del Tesoro.

De acuerdo con los registros del Banco de México, el tipo de cambio cerró ayer en 17.20 pesos por dólar en su modalidad interbancaria, apreciándose casi seis centavos respecto a su cierre previo del viernes. El tipo de cambio acumula una apreciación de 4.8 por ciento en lo que va de 2026 y opera en su nivel más fuerte desde mayo de 2024. En contraste, el Índice Dólar, DXY, que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis monedas, retrocede 1.6 por ciento en el mismo periodo, hasta 96.89 puntos, cerca de su nivel más débil en cuatro meses. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.