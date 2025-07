Adán Augusto López enfrenta serias dudas sobre su relación con La Barredora, organización criminal protegida por su ex Secretario de Seguridad. Aunque no hay acusaciones formales, su falta de acción ante indicios graves obliga a investigar presunta complicidad o, al menos, negligencia.

El Senador Adán Augusto López Hernández pasa por la peor crisis política de su vida, que amenaza con descarrilar su carrera si no hace un correcto control de daños, derivado de las denuncias que pesan en contra de su ex Secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, quien huyó del País desde el 26 de enero de este año y que presumiblemente dirigió La Barredora, la más importante organización criminal dedicada al robo de combustible en Tabasco.

1. ¿Cuándo surgió La Barredora y qué relación tiene con Adán Augusto?

2. Entonces, ¿desde el Gobierno de Tabasco se protegió a La Barredora?

Con esos grandes mercados a unas cuantas horas de su área de operación, no suena lógico que no hayan buscado expandirse.

3. ¿Sabía Adán Augusto de las acciones de Hernán Bermúdez?

No podemos afirmarlo con total certeza, pero es bastante probable, y no sólo se trata del paralelismo respecto a las palabras que utilizó López Obrador respecto a que era imposible que Felipe Calderón siendo Presidente no supiera que su Secretario Genaro García Luna se encontraba al servicio del crimen organizado, sino que existen algunos indicios que hacen complicado o casi imposible que ignorara la situación.

Primero, porque existen informes de inteligencia del Gobierno federal que desde 1999 ligaban a Hernán Bermúdez Requena con el Cártel del Golfo, en concreto con la venta de cocaína en Villahermosa y, además, fue arrestado en 2006 como sospechoso de participar en la ejecución de un líder ganadero, aunque no fue hallado responsable.

No es un hecho que Adán Augusto se haya topado con el informe o con el arresto, pero si vas a designar a un Secretario de Seguridad Pública es lógico que investigues sus antecedentes y en ese caso el informe debió haber salido. Pero si nombró sin indagar, estamos frente a un problema grave de negligencia.

Desde el 2019, es decir, en el mismo año en que Adán Augusto comenzó su gobierno y en el que fue designado Hernán Bermúdez, el Ejército incluyó a este último personaje en sus informes de inteligencia como un operador clave y protector de La Barredora y de sus actividades en Tabasco.

Peor aún, en 2022 surgieron las primeras revelaciones de Guacamaya Leaks, en donde se establecía la conexión de Hernán Bermúdez con La Barredora. Adán Augusto ya no era Gobernador en ese momento, pero sí Secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador; contaba por tanto con el poder para confirmar que el informe filtrado por Guacamaya Leaks era auténtico y generar una investigación, pero no lo hizo. ¿Por qué no investigó a su ex subalterno?

Es decir, si eres un político comprometido con la seguridad y sale una filtración con información del Ejército que compromete a quien fue tu Secretario, lo menos que se puede esperar es una investigación, y si hay elementos que indiquen culpabilidad, que uses tu poder para castigarlo, pero López Hernández dejó pasar la información sin tomar cartas en el asunto. ¿Negligencia o complicidad?

Por lo anterior, casi podemos descartar que no supiera nada, más bien se enteró, pero no quiso investigar a fondo o en el peor de los casos, hubo colusión. Por tanto, Adán Augusto tiene mucho que explicarle al País y en concreto a los tabasqueños.

–

El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.