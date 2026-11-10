Trump perdió en la economía y los electores se lo cobraron

Las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron un voto de castigo contra el Presidente y el Partido Republicano. La inflación, el costo de la vida y la corrupción marcaron el resultado.

En Estados Unidos, el pasado 3 de noviembre, los electores votaron por razones económicas y no ideológicas. En su campaña, el ahora Presidente Donald Trump prometió a los electores que si lo elegían iba a mejorar su situación económica, pero no ha sido así e incluso se ha deteriorado.

De acuerdo con algunos estudios, las dos razones más importantes de los votantes para votar como lo hicieron fueron: el costo de la vida y la inflación con el 16 por ciento y la corrupción del Gobierno, con el 12 por ciento. Estas razones suman el 28 por ciento del total.

Le siguen la política de migración (9 por ciento); política de salud (7 por ciento); impuestos (5 por ciento); costo de la vivienda (4 por ciento); falta de trabajo (4 por ciento); crimen y seguridad (4 por ciento), política exterior y conflictos globales (3 por ciento) y educación (3 por ciento). Estas razones suman 39 por ciento.

Y si se suman, las 10 principales razones del voto dan un 67 por ciento. Los electores claramente se decidieron por un voto de castigo a la política que representa Trump y el Partido Republicano.

En estas elecciones, los electores expresaron su hartazgo y rechazo a una economía golpeada por la inflación (aranceles) y el aumento del precio de los energéticos por la aventura irracional de la guerra que declaró a Irán.

Hay también un rechazo evidente a la corrupción del Presidente y su familia, también sus amigos, que han pasado todos los límites aceptados por la sociedad estadounidense.

Hay un rechazo también a la política autoritaria y violenta, como la de migración, con los agentes de ICE agrediendo a cualquier persona, que incluye a migrantes, pero también a quienes no lo son. ICE no solo arresta, sino que asesina.