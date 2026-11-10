Trump perdió en la economía y los electores se lo cobraron

En Estados Unidos, el pasado 3 de noviembre, los electores votaron por razones económicas y no ideológicas. En su campaña, el ahora Presidente Donald Trump prometió a los electores que si lo elegían iba a mejorar su situación económica, pero no ha sido así e incluso se ha deteriorado.
De acuerdo con algunos estudios, las dos razones más importantes de los votantes para votar como lo hicieron fueron: el costo de la vida y la inflación con el 16 por ciento y la corrupción del Gobierno, con el 12 por ciento. Estas razones suman el 28 por ciento del total.
Le siguen la política de migración (9 por ciento); política de salud (7 por ciento); impuestos (5 por ciento); costo de la vivienda (4 por ciento); falta de trabajo (4 por ciento); crimen y seguridad (4 por ciento), política exterior y conflictos globales (3 por ciento) y educación (3 por ciento). Estas razones suman 39 por ciento.
Y si se suman, las 10 principales razones del voto dan un 67 por ciento. Los electores claramente se decidieron por un voto de castigo a la política que representa Trump y el Partido Republicano.
En estas elecciones, los electores expresaron su hartazgo y rechazo a una economía golpeada por la inflación (aranceles) y el aumento del precio de los energéticos por la aventura irracional de la guerra que declaró a Irán.
Hay también un rechazo evidente a la corrupción del Presidente y su familia, también sus amigos, que han pasado todos los límites aceptados por la sociedad estadounidense.
Hay un rechazo también a la política autoritaria y violenta, como la de migración, con los agentes de ICE agrediendo a cualquier persona, que incluye a migrantes, pero también a quienes no lo son. ICE no solo arresta, sino que asesina.
Desde 1946, son ya 80 años, en Estados Unidos, en la elección de medio término (midterms) siempre pierde el partido en el poder, de las últimas 21, contando la que acaba de pasar, eso ha ocurrido en 19 ocasiones.
Las elecciones de medio término históricamente han servido para que los electores decidan su voto en razón de cómo gobierna el partido en el poder. Y lo más común ha sido emitir un voto de castigo, porque no cumplieron sus promesas.
El Presidente Trump convirtió esta elección en un referéndum a su mandato, y los electores lo rechazaron. Desde finales de 2025 y 2026, las encuestas señalaban que, para la gran mayoría de los estadounidenses, su prioridad era el costo de la vida y la inflación.
Trump nunca puso atención a este tema y siguió gobernando con una agenda que no estaba en el interés de la población, incluso la rechazaba como la guerra de Irán.
Con el resultado de la elección, en Estados Unidos se abre una nueva etapa política, donde los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes.
La gestión del Presidente va a estar acotada, pero todavía tiene mucho espacio de acción, y muy probablemente, como lo ha señalado Jorge Castañeda, gran conocedor de la política de Estados Unidos, Trump va a dedicarse “de cuerpo entero a la política exterior”.
Así lo hicieron, en su momento, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Clinton y Obama. Y no hay que esperar un cambio en esta “tradición” que se ha repetido a lo largo de la historia.
Está también a la vista la realidad de una alta conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y probablemente también, de cara a la elección dentro de dos años, del deslinde de los republicanos del Presidente Trump.