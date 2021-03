¿Unidad? Primero

Mientras vemos el desenlace en tribunales de los pleitos electorales que se vienen por las designaciones de diversos candidatos en MORENA, será interesante ver que tan buenos son los operadores políticos (si es que tienen), para tratar de contener las consecuencias de las decisiones tomadas.

Seguramente que, además de las impugnaciones que se darán en tribunales y que pueden echar por tierra varias de las candidaturas que han sido cuestionadas, como la de “El Químico”, también habrá ajustes y luchas internas en ese partido político al que, por lo visto, le encanta el desgarriate, sin necesidad.

Ante las manifestaciones de los inconformes usan el sobado discurso de la “unidad”, pidiendo disciplina ciega, como en los mejores tiempos del PRI.

Lo que no entienden en MORENA y tampoco en los demás partidos, es que la “unidad” se genera mediante el respeto a los principios que rigen a cada organización política.

Ser congruentes con los principios implica, al menos, decir y hacer lo que esos principios señalan. En otras palabras, no digan una cosa y terminen haciendo todo lo contrario.

Como leí por ahí hace rato, “Lo que haces habla tan fuerte, que no me deja escuchar lo que dices”.

¿Unidad? Empiecen siendo congruentes y con actos que reflejen sin duda alguna que respetan los principios que los rigen.

Se que eso es mucho pedir porque para desgracia y vergüenza nuestra, todos, pero todos los partidos políticos (viejos y nuevos), son un cochinero y lo que menos les interesa es respetar y vivir según sus principios, aunque hay que reconocer que hay militantes que si lo hacen y son precisamente los que terminan siendo desplazados y atacados.

Dijera Groucho Marx: “estos son mis valores, y si no te gustan, tengo otros”. Así nuestros flamantes partiditos políticos.

Y para saber si un partido es congruente con sus principios, basta ver a los candidatos que proponen y a los que andan “en campaña”.

Por el lado de MORENA, el coordinador de la campaña para Gobernador (Alejandro Higuera) arrastra una denuncia penal por gastos irregulares en el dragado del Estero del Infiernillo y, por si eso no bastara, se le vendrá encima el tema de NAFTA, ahora que al Ayuntamiento le salió la urgencia de empezaran a pagar la condena millonaria que tuvo origen en un permiso ilegal otorgado durante su administración.

Y no se diga del candidato a la Presidencia municipal de Mazatlán, que no es más que una burda maniobra para buscar la reelección del Químico utilizando al PAS.

El amigo tiene condenas por violencia de género, ha sido señalado por propios y extraños de corrupto, grosero, misógino y prepotente, entre otras cosas. Los familiares de su pareja aparecen apuntados para cargos públicos, así, cínicamente.

Se desplazaron a cuadros de MORENA que tienen mejor reputación al grito de “lo único que importa es el poder, los medios me valen madre”. ¿Unidad? Les debería dar vergüenza pedirla.

Pero bueno, así es el juego de la política y ese es el tamaño de todos los partidos políticos que mantenemos. Puro gandalla y aprovechado.

Y por el otro lado no cantan mal las rancheras, PRI, PAN y lo que queda del PRD juntitos como si sus principios fueran iguales y actuando como lo que son. Una pandilla de rufianes que solo buscan hueso y vivir del presupuesto.

Recordemos tan solo lo que hizo el candidato a Presidente municipal de esa alianza cuando llegó al poder.

Puso a una persona totalmente controlable como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, a pesar de que no cumplía los requisitos legales, pero que le serviría perfectamente de tapadera.

Intentó cambiarle el nombre a la Avenida Reforma para ponerle el nombre de una señora a la que aprecia mucho. Le reconozco que sea así de agradecido, pero no con los bienes públicos.

Compraron un terreno para panteón municipal pagando mucho más de lo que valía y sin cerciorarse de que no era apto para ese fin.

¿Y El Químico? En cuanto llegó al poder se apresuró a querer pagarle a NAFTA no los $ 141 millones que era la condena, sino $ 300 millones. Afortunadamente la ex sindica procuradora libró una buena batalla legal y logró que la deuda quedara en $141 millones.

Curiosamente, en lugar de hacer todo lo posible por evitar pagar esa condena o al menos por cobrársela a los culpables, ahora resulta que van a empezar a “abonarle” cada mes a la deuda ¿casualidad?

Y ni siquiera se pusieron a cuestionar el pago de $ 5 millones a un abogado externo el último día de funciones de la administración anterior, a pesar de que ese pago supuestamente se hizo para “defender” el asunto de NAFTA.

Además, en común, tenemos que, llegue el que llegue de alcalde, resulta que las obras públicas y contratos para comprar productos o servicios, son asignadas a proveedores “favoritos” que surgen de la noche a la mañana.

Pero, en fin, como ellos mismos lo dicen en corto: “necesitamos lana para las campañas”, como si eso justificara lo que hacen a pesar de que sea un delito.

Mientras los partidos políticos tengan sus principios de adorno o los usen cuando y para lo que les conviene, llegaran al poder los mismos de siempre y lo peor de lo peor, algunos hasta reciclados y con turbo porque obviamente regresaran ansiosos de robar y de usar el poder en su beneficio y de sus familiares.

No se que vaya a pasar en las próximas elecciones para gobernador y alcalde, pero en lo personal creo que, gane el que gane, al menos de los que encabezan las encuestas, de todos modos, nos va a ir mal a los ciudadanos.

Tanto el pinto como el colorado traen faunas de acompañamiento nocivas, les vale un cacahuate el servicio público y el bienestar de los ciudadanos, y están acumulando facturas que les van a cobrar cuando lleguen al poder.

¿Unidad? ¿Principios? ¿Congruencia? No seamos ingenuos. Estos amigos no saben qué es eso y si lo saben, no les conviene aplicarlos y respetarlos. Lo de ellos, lo de ellos, es el hueso para hacer negocios.