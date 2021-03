Es su naturaleza

Vaya exhibida que se dieron en el Cabildo al negarle a la Síndico Procuradora (SP) su licencia para separarse del cargo y buscar la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal.

Para empezar, de acuerdo con las normas legales electorales, no es necesario que el Cabildo autorice la solicitud de licencia, para que cualquier servidor público que este en la misma situación que la SP se separe del cargo para buscar participar en las próximas elecciones.

Los abogados especialistas en estos temas saben que, desde hace ya varios años, basta presentar la solicitud oportunamente para que, con autorización o sin autorización del Cabildo o Congreso del Estado, según sea el caso, quien solicita la licencia pueda separarse del cargo y registrarse para participar en las elecciones a través de algún partido político.

Y si esto es así, entonces viene la pregunta ¿Porqué lo hicieron? La respuesta es obvia, lo que hicieron no es otra cosa que obedecer la orden del ahora ex Alcalde, quien no pudo resistir la tentación de tirarle el último golpe a la SP antes de irse, aunque sea un golpe tonto y sin sentido.

Como en la fábula de la rana y el escorpión, está en la naturaleza “El Químico” ser abusivo, represor y violento y ahí está la sentencia firme del TEESIN que así lo decidió. Sencillamente no puede evitarlo. Así es el amigo y sus actos lo pintan de cuerpo entero.

Ahora lo interesante será ver el desenlace de la telenovela en MORENA para decidir quien va a ser su candidato a la Presidencia Municipal. Y ahí la cosa se pone interesante.

Para empezar, recordemos que “El Químico” tiene una sentencia firme del TEESIN que decidió que ejerció violencia política de genero contra la SP.

Recordemos que el TEESIN decidió a favor de “El Químico”, para que MORENA le restituyera sus derechos políticos. Es decir, el ex Alcalde sigue siendo miembro de MORENA y, de entrada, puede pensarse (equivocadamente) que entonces pueden postularlo para la reelección.

Tomemos en cuenta además que, para que “El Químico” pueda buscar la reelección, su única vía es que lo postule alguno de los partidos que representó en la elección pasada, es decir, MORENA o el PT.

Además, hay que considerar que, al parecer, conforme a las reglas internas de MORENA, “El Químico” no puede ser candidato a reelegirse por la sentencia firme del TEESIN a que me he referido.

Y como dudo que el PT lo vaya a apoyar para la reelección, el único camino que le queda al ex Alcalde, eso sí, torciendo mucho la ley y por ende mal camino tanto jurídico como político, sería que lo lance el PAS, pero obviamente no para la reelección porque no puede hacerlo, sino como candidato directo a Presidente Municipal.

En otras palabras, haga de cuenta usted que, aunque suene descabellado, “El Químico” buscara la reelección, pero sin buscarla directamente, sino a través del PAS.

Desde el punto de vista estrictamente legal, si el PAS lanza a “El Químico” como su candidato a Alcalde, sería exactamente lo mismo que si MORENA lo postulara para la reelección, y eso es ilegal de acuerdo con normas internas de MORENA que excluyen como candidatos (con reelección o no) a cualquiera que tenga sentencia firme por violencia política de género.

Si el PAS y MORENA, en esa alianza convenenciera que acaban de hacer (igual que la alianza PRI-PAN-PRD), tienen pensado que el PAS proponga a “El Químico” como su candidato a Alcalde, estarían cometiendo lo que los abogados llamamos “fraude a la ley”.

Es decir, estarían ocultando la verdadera intención de permitir a “El Químico” buscar la reelección, que no puede buscar por el impedimento en MORENA y porque el PT ni loco lo apoyará, utilizando al PAS.

El discurso de MORENA, si se lleva a cabo lo que menciono, sería que ellos no lo lanzaron para la reelección y que no pueden impedir que el PAS lo lance como su candidato directo, y como MORENA aceptó ir en alianza con el PAS, pues entonces no les queda de otra que apoyar al candidato del PAS, que casualmente resultaría ser “El Químico”.

Vaya usted a saber las negociaciones en lo oscurito entre MORENA, el PAS y “El Químico” si es que llegan a la conclusión de que están tan jodidos, que la única opción de ganar la Presidencia Municipal es lanzar como sea al ex Alcalde.

Muchas maromas para llegar a lo mismo ¿no cree? Espero que lo que les platico no llegue a suceder, porque sería una burla a los ciudadanos, pero sobre todo una burla a los miembros de MORENA, que confían en que su partido proponga candidatos honestos y que combatan la corrupción, como lo han venido prometiendo.

Y ya hablando de MORENA, lamentablemente sospecho que no van a dejar pasar a la SP, pese a que sería una excelente candidata por su fama pública de funcionaria incorruptible.

Desafortunadamente los hechos revelan que MORENA está fallando a sus miembros y las cúpulas solo buscan ganar las elecciones como sea, aunque para eso tengan que lanzar candidatos impresentables como el caso del candidato a Gobernador en Guerrero y el caso del propio Químico.

Estos partidos políticos son todos igualitos. ¿Valores?, ¿Respeto a los ciudadanos y sus militantes?, ¿Candidatos honestos que sirvan a los ciudadanos? No, nada de eso les importa.

Seamos realistas. A todos los partidos políticos, especialmente a los aquí mencionados, solo les importa el poder y, si para obtenerlo tienen que prostituirse en alianzas antes impensables, traicionar a sus militantes y lanzar candidatos rateros, violadores, abusivos y violentos, pues que así sea. Les vale madre.

Seguramente van a salir con que las encuestas favorecen a “El Químico” y por eso van a lanzarlo como candidato vía el PAS, dejando de lado la candidatura de la SP y algunos otros militantes que valen la pena.

Ya lo he dicho antes y aprovecho para decirlo de nuevo. Todos los partidos políticos son igualitos y son negocio de unos cuantos, que han hecho de la política su modo de vivir a costillas del pueblo, y casi todos sus candidatos no sirven más que para llegar al poder a robar, a abusar, a hacer negocios, y si no, veamos a los que quieren regresar a la silla vía PRI-PAN-PRD y MORENA-PAS.

Yo siempre he sido apartidista y he votado no por el partido, sino por el candidato y, curiosamente, siempre me han defraudado porque finalmente el candidato es lo mismo que el partido, salvo honrosas excepciones. La última vez voté por “El Químico” y ya vemos como nos fue.

Lo peor de todo es que los partidos políticos hacen lo que hacen gastándose nuestro dinero. Es decir, nosotros mantenemos a esa bola de zánganos. Con todo y este panorama, no soy de los que se quedan cruzado de brazos, ni sugiero que tiremos la toalla y dejemos a los partidos políticos hacer lo que siempre han hecho. Hay que indignarnos con la forma como nuestros políticos hacen las cosas y hay que vigilarlos y denunciarlos. Por si no les ha quedado claro a los partidos políticos, los ciudadanos queremos candidatos honestos y con verdadero espíritu de servicio público y si no nos los proporcionan, entonces vamos a ir con todo contra los rateros que ustedes nos quieran imponer, hasta lograr que, por instinto de supervivencia, más que por buenos valores, se impulsen candidaturas de personas que valgan la pena y saquen a nuestra ciudad adelante. Ya estuvo de robar y hacer lo que quieran. No se mandan solos ni los ciudadanos estamos mancos.