La semana pasada mencionamos que estaba ocurriendo un problema postelectoral en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de dicho país señaló como vencedor al actual Presidente, pero sin mostrar las actas de escrutinio, ni publicar los resultados en la página de dicho consejo, así como tampoco haberse entregado los resultados de la votación a cada candidato, todo esto obligatorio de conformidad a la ley electoral de dicho país.

Por lo que aun sin que se cuente con las actas electorales ya se ha declarado a Nicolás Maduro como ganador de la elección. Lo que ha llamado la atención no solo de parte de la ciudadanía de dicho país, sino de la comunidad internacional. En Venezuela han ocurrido protestas, las cuales incluso han terminado con violencia, personas muertas y miles de detenidos.

El día de ayer el alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk pidió la liberación de los detenidos, manifestando: “Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo, incluyendo en relación con el proceso electoral que ha tenido lugar”.

Todo este problema postelectoral ha ocasionado que diversos países, (incluido el nuestro) soliciten que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela muestre las actas y que haya una verificación imparcial de los resultados. A lo cual el Presidente Maduro el día de ayer señaló que tiene una llamada pendiente con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y el de nuestro País para explicarles con detalle la situación.

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, por su parte ha ofrecido asilo político a Nicolas Maduro y otros miembros del Gobierno, ¿será que la acepte el Presidente Maduro?

Mientras tanto la Oposición ha difundido una base de datos con el conteo completo de 24 mil 532 mesas, las cuales muestran que la victoria no la obtuvo el actual Presidente, a lo cual el Mandatario argumenta que existe un plan golpista que busca desconocer su victoria.

Es curioso, o por lo menos para mí lo es, el hecho de que el Presidente Maduro haya declarado como su enemigo a Elon Musk, pero no conforme con eso ha pedido que se borren ciertas redes sociales, empezando con WhatsApp, el cual al momento de desinstalar manifestó: “Whatsapp imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, te fuiste, Whatsapp, si te he visto, no me acuerdo”. Y respecto a la red social denominada X (anteriormente Twitter) el Gobierno de Venezuela ordenó suspenderla por 10 días, argumentado que es necesario que se respeten las leyes del país.

Obviamente, experto en lo que ocurre en dicho país no lo soy, pero me llama la atención cómo en lugar de hablar sobre las actas el actual Presidente se ponga a pelear con redes sociales; pero cada quien elige sus batallas.

PD 1. La Ministra Lenia Batres acumula tres sesiones de la SCJN sin asistir.

PD 2. Nuestro País ha invitado al Presidente de Rusia a su toma de protesta.

PD 3. Felicidades para el boxeador Sinaloense Marco Verde, quien ha obtenido la medalla de plata en Juegos Olímpicos, seguro será el inicio de un gran futuro dentro de dicho deporte.