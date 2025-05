Mucho me han preguntado si iré a votar, y sigo en una encrucijada, por un lado nunca he dejado de votar en mi vida, entiendo que el voto universal fue resultado de una lucha de años, pero por otro, realmente no creo que mi voto vaya a ser diferencia.

Mañana por primera vez elegiremos miembros del Poder Judicial y, como en todas las elecciones, hay ciertos fenómenos que surgen, el abstencionismo y el llamado a no votar son algunos de ellos, sólo que, a diferencia de otras elecciones, en esta ocasión el llamado a no votar o la manifestación de que no votarán también viene de algunos partidos políticos, algo que si estuviéramos en elección de cualquier otro puesto difícilmente veríamos.

Ahora bien, no solamente ciertos partidos políticos están manifestando que no votarán, hay ciertos integrantes del Poder Judicial que están manifestando públicamente que no votarán; el actual Ministro Javier Laynez es uno de ellos, por no creer que los jueces deban ser electos, porque considera la elección un engaño y al no haber garantías democráticas. Quien también se ha manifestado es el abogado constitucionalista Diego Valadés, quien también ha señalado que no votará por no verle caso, ya que la decisión ya está tomada.

Por otro lado, están quienes dicen que la elección sucederá con su voto o sin el suyo y eso es cierto, de igual manera es cierto que esta elección es legal, ya que fue aprobada a como se dicta que se debe aprobar, no menos cierto es que votar es una obligación, pero aun cuando sea una obligación y sea legal, hay algo que se tiene que señalar, en nuestro País fue legal que no votaran las mujeres, también fue legal que solamente votaran aquellos hombres que tuvieran cierto valor económico, y esto hoy sabemos que no debe ser legal ni constitucional.

Mucho me han preguntado si iré a votar, y sigo en una encrucijada, por un lado nunca he dejado de votar en mi vida, entiendo que el voto universal fue resultado de una lucha de años, pero por otro realmente no creo que mi voto vaya a ser diferencia; en esta ocasión el órgano electoral está actuando de manera diferente (porque así se lo han obligado, vale aclarar) los votos no se contarán en las casillas sino en los consejos distritales, así como tampoco se contará con resultados preliminares, es más, los resultados se darán días después y, por si fuera poco, ni siquiera conozco a todos los candidatos, es decir, en otras ocasiones tuve oportunidad de escucharles en algún momento verlos debatir, en esta ocasión por haberse aprobado así las reglas no fueron posible los debates, no se abrieron tanto los espacios para las campañas y, por si fuera poco, el numero de participantes no abona.

Habiendo dicho todo lo anterior, creo (hago énfasis en la palabra creo) que los integrantes del Poder Judicial no se deben elegir, no deben representar clamores de la sociedad, sino impartir justicia, y esto no es lo mismo, un clamor de la sociedad puede ser injusto y como tal debe ser combatido por un Juez (en el caso en específico).

Cuando se promocionó esta reforma se decía que respondía a un clamor popular, veremos si este clamor popular se ve reflejado en las urnas, que esta reforma viene a combatir la corrupción y el nepotismo, a “democratizar” el Poder Judicial (lo que signifique eso) y la necesidad de que el Poder Judicial sea mas accesible y justo, esta última frase me parece increíble, ¿sabe qué se necesita que sea más accesible y justo? La salud. ¿Será que se viene una reforma para elegir a los doctores que trabajen en las instituciones de salud?

Para finalizar, la decisión es suya, usted decide si participa o no, el paso del tiempo dirá si esta reforma fue un avance o un retroceso para la impartición de justicia en nuestro País, por lo pronto si decide participar quizá ahí nos veamos... quizá.

PD 1. “Lo que nos importa es que los jueces sean justos, no que sean buenos abogados”._ Fabrizio Mejía.

PD 2. En septiembre entrarán los elegidos de la votación y saldrán muchos de los que actualmente se encuentran en labores, lo que invariablemente traerá que el Poder Judicial se paralice.

PD 3. Curiosamente se decidió modificar la manera en que se eligen ciertos miembros del Poder Judicial, el Poder que fue el único contrapeso del sexenio pasado.