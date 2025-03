A Qué Sabe Sinaloa podría ser un parteaguas para recuperar al Estado: Isaac Aranguré

A Qué Sabe Sinaloa podría ser un parteaguas para recuperar al Estado, consideró Isaac Aranguré, director de la serie documental, en relación a la crisis de seguridad que enfrenta la entidad hace más de medio año.

“¿Cómo es posible que sienta que no puedo ir a Cosalá, que sienta que no puedo ir a La Reforma, que sienta que no puedo hacer un tour por la sierra de Badiraguato?” cuestionó.

“Nos estamos negando esa oportunidad como sinaloenses, me gustaría que A Qué Sabe Sinaloa fuera un punto de reflexión para todos los involucrados en lo que está pasando, este Estado nos pertenece a todos, deberíamos tener la disponibilidad de recorrer nuestro territorio y disfrutarlo”.

Mencionó que muchas de las comunidades y ciudades que están retratadas en esta segunda temporada de la serie, en estos momentos están pasando momentos complicados por la violencia, a lo que llamó a quienes vean la serie que reflexionen sobre cómo recuperar al territorio.

En entrevista en Noticiero Noroeste, el cineasta recordó que durante la postpandemia por Covid-19, fue en charlas con el director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, que surgió la serie como una forma de incentivar a la reactivación económica del sector restaurantero.

A partir de ahí, Isaac redescubrió a Sinaloa y lugares que nunca había conocido, a pesar de ser una persona que con regularidad recorre los municipios, en esta última entrega descubrió paisajes como los de La Reforma, que aparece en el capítulo dedicado al chef Jesús Contreras o la sierra de Badiraguato, que será vista en el capítulo del chef Ignacio Osuna.

“Me decían ‘qué bonito se ve todo’ y yo les decía ‘sí, todo se ve bonito, pero todo está ahí, nada fue creado, con efectos especiales’”.

A Qué Sabe Sinaloa es una serie documental de ocho capítulos por temporada, en la segunda, los espectadores conocerán las historias de vida de chef emblemáticos de la entidad como Irma Tarín del restaurante El Farallón; Ignacio Osuna de Villa Unión Brasa y Masa; Daniel González de Casa Bon, Jesús Contreras de Fugu Sushi; Daniel Soto de El Caprichito; Clark León de Clark´s Open Table; Jorge Zorrilla de Cerritos Gastrobar; y Carolina Zatarain de Yuzu Mar & Grill.

Esta semana arrancó la gira de presentaciones en salas de cine de Guasave, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, con la asistencia de los protagonistas de la serie e invitados especiales.

Actualmente, la primera temporada de A Qué Sabe Sinaloa está disponible en el canal de Youtube Noroeste TV, a partir de este lunes 31 de marzo, la segunda temporada también estará disponible en el canal, como detalló Isaac Aranguré.