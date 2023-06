A diferencia de la audiencia donde se le imputó el delito de desempeño irregular de la función pública, la mañana de este martes sí compareció ante medios de comunicación, y dijo querer confirmar que la justicia en Sinaloa no era “a medias”.

Una vez iniciada la audiencia a las 10:07 horas, el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, autorizó a los abogados de Benítez Torres, así como de Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero e igualmente imputado, a que desenvolvieran su defensa técnica.

Por otro lado, detallaron que la Síndica Procuradora actuó de manera omisiva al no haber intervenido e impedido la adquisición de los vehículos, por lo que la responsabilidad recaería en ella.

Dentro de los argumentos en contra del auto de vinculación mencionaron, entre otras cosas, que la acusación de la Fiscalía no estaba plasmada en una ley específica.

Y así se mantuvieron tanto “El Químico” como su ex Tesorero durante poco más de una hora, pues ni siquiera mostraron cambios en sus semblantes cuando la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Nereida Avilés Aceves, replicó la defensa de sus abogados.

Así, durante una hora con 12 minutos, Luis Guillermo Benítez Torres escuchó debatir a los defensores particulares con la Fiscalía acerca del grado de ilegalidad que tuvo la compra de siete vehículos nuevos por 575 mil 395 pesos.

Citas a diversos artículos constitucionales, así como demás razones expuestas por ambos bandos, fueron escuchadas por el Juez, a la vez que Benítez Torres, combinado de camisa azul marino con pantalón y zapatos cafés, estuvo expectante.

Casi al finalizar el debate, “El Químico” amagó con hacer una declaración, sin embargo, tras consultarlo rápidamente con González Jiménez, optó por retirar su petición.

Durante la última intervención de la Fiscalía, fue reiterada la solicitud a vinculación a las 11:03 horas luego de responder a algunos apuntes hechos por Adrián Galán Guerrero en su defensa.

Una vez puestas todas las cartas sobre la mesa por parte de Fiscalía y abogados, el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum decidió que habría un receso, el cual se extendió desde las 11:19 horas hasta las 12:00 para dictaminar si habría o no vinculación a proceso contra el ex Alcalde y ex Tesorero.

Apenas retomar la audiencia y posarse en su puesto, el Juez dictaminó que estaban cumplidos todos los requisitos para efectuar el auto de vinculación a proceso, y prosiguió a explicarlos al mismo tiempo que tanto abogados defensores como imputados tuvieron un repentino y notorio cambio en sus ánimos, los cuales reflejaron a través de sus expresiones corporales.

Prácticamente inmóvil permaneció “El Químico” durante casi media hora de explicación del Juez, pero por momentos volvía a tener un cuello inquieto, el cual no dejaba de girar; de la misma forma, su mano izquierda fungió como principal auxiliar para sobrellevar el rato, ya sea acomodándose las gafas, rascando su cabeza o acomodándose una y otra vez el cuello de la camisa, aunque posiblemente no era la camisa lo que le incomodaba el cuello.

En cuanto al ex Tesorero, éste mantuvo la misma postura que ha tenido en sus comparecencias, ligeramente recostado en la silla, la diferencia en esta ocasión fueron sus manos, que parecían expulsar la preocupación del cuerpo del imputado.

Quien más inquieto se vio cuando el Juez explicaba las razones para vincular a los ex funcionarios era Cristóbal Gabriel González, pues su silla no dejó de girar como si la impaciencia la hubiera poseído, además de que su mirada cabizbaja buscaba distracción en las costuras de su pantalón azul marino o el reloj que cubría su muñeca izquierda.

Leídas y explicadas las motivaciones para la vinculación, el Juez dio espacio a ambas partes para hacer sus últimas peticiones.

La Fiscalía requirió mantener las medidas cautelares para impedir a los imputados salir del País sin autorización previa, así como mandar el caso a juicio bajo el entendido de que poseían lo necesario para ello, cosa que la defensa no admitió y solicitó dos meses para investigación complementaria, plazo concedido por el Juez.

De esta manera, fue cerrada la audiencia en punto de las 12:30 horas del martes 6 de junio del 2023 en la Sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral del centro de Sinaloa, misma de la que Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, no salió, en apariencia, tan tranquilo como decía estar.