Héctor Melesio Cuén Ojeda dijo en un boletín haber sido víctima junto con su familia de ataques judiciales y mediáticos con el fin de ser perjudicado en lo político y señaló ser “un hombre de resistencia en un maratón político de ataques”.

“Estoy viviendo un maratón político de resistencia a los ataques, porque a pesar de los señalamientos e injurias contra mi persona y mi familia, siempre he sido un hombre que resiste y he demostrado que estoy limpio y esta vez no será la excepción”, manifestó el Presidente del Partido Sinaloense.

También dijo que no han sido respetados los debidos procesos al juzgarlo a él y su familia mediáticamente; posteriormente aseguró que “está limpio”, refiriéndose a los delitos de los que ha sido acusado recientemente, y lo comprobará.

A su vez, afirmó que el poder político en Sinaloa está concentrado de tal manera que la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia son casi lo mismo.

“Ojalá que una vez que nosotros corroboramos todo, ellos se disculpen por las injurias que han hecho de manera permanente (...) somos una familia que trabajamos todos los días fuertemente y lo que tenemos es de manera lícita, y lo vamos a demostrar”, sentenció Cuén Ojeda.

Recientemente, tanto Héctor Melesio Cuén Ojeda como su hijo, Héctor Melesio Cuén Díaz, han sido denunciados por presunto enriquecimiento inexplicable, por lo que ambos solicitaron amparos ante posibles órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía.

Durante las últimas semanas, Noroeste ha publicado una serie de investigaciones que evidencian un crecimiento abrupto en la cantidad de propiedades adquiridas por el ex Rector de la UAS, así como varios integrantes de su familia.