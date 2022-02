$!Acusa el SNTE 53 al Gobernador de mentir sobre el edificio de la USE y de inmiscuirse en la autonomía sindical

“Quiero iniciar por la parte del fideicomiso, porqué el día de ayer igual Rocha Moya mezcló el SIAP, igual mezcló la USE, igual mezcló muchos temas”

El líder sindical resaltó que la sección 53, nuca ha sido sumisa, ni han sido subordinados, por lo que le señaló al Gobernador Rubén Rocha Moya, que no los verán de rodillas y que como sección no les hará lo que le hace a los subordinados de él.

“Por eso vuelvo a insistir que lo asesoren bien, que le informen bien, que se entere bien, como salir con él a una conferencia con esos datos mal instrumentados a tener que desdecirlo, a tener que decirle: “hey, eso es mentira, lo que estás informando no tiene sustento”

“Miente Rubén Rocha Moya, cuando dice que no hay requerimientos para el pago de la deuda de la USE... Rocha Moya, que te explique bien que es un comité técnico, porque ayer mezclas te comité técnico del SIAP con comité técnico de la USE, y eso lo puedo demostrar”, expresó.

Destacó que cualquier movimiento o acción en el fideicomiso es por parte de un Comité Técnico que consta de seis integrantes, tres propietarios y tres suplentes, además secretario general y vocal.

“Quiero informales que en esta escritura pública y en éste documento de 15 hojas, desmiente en sus declaraciones a Rubén Rocha Moya”, dijo.

“En éste documento van a encontrar la mentira dicha y una y otra vez, y otra, y otra vez por Rubén Rocha Moya que el secretario general es culpable y mis antecesores del desaseo financiero que ahora, ayer y siempre hemos exigido se acabe, es el comité técnico, sus seis integrantes, Gobierno del Estado y el sindicato, quienes figuran en el acta constitutiva de ese comité técnico” comentó.

Sandoval Angulo insistió en que la sección 53 no administra recursos de manera directa, y cuestionó el hecho de que Rocha Moya como antiguo jefe de asesores durante el Gobierno del ex mandatario estatal Quirino Ordaz Coppel, no esté enterado bien del funcionamiento y la situación de las deudas que se tienen.

“Te pregunto Rubén ¿qué le debes a tu antesesor?, que acaso en la entrega y recepción estos datos no se cruzaron, que acaso tu antecesor no te informó lo que había en la USE y lo que había del SIAP”, indicó.

Durante la rueda de prensa, Sandoval Angulo mostró los documentos a los que refirió eran las escrituras del edificio de la USE, los cuales de acuerdo al documento pertenecen a la empresa OEI Inmobiliaria S. A. DE C. V., misma que de acuerdo al Registro Público de Comercio aparecen como socios: Rigel Ortiz Fernández, Mónica Lafaire Cruz y Ringel Ortiz Fernández, la empresa no muestra actividad desde el años 2008.