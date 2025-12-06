$!Acusan productores agrícolas incumplimiento en pago de maíz y reforma a Ley de Aguas

CULIACÁN._. Productores agrícolas denunciaron que los acuerdos alcanzados semanas atrás en torno al pago del maíz y a la discusión de la nueva Ley General de Aguas no se han cumplido, lo que motivó nuevamente a la toma de la caseta de cobro de Costa Rica, al sur de Culiacán. Desde las 10:00 horas de este sábado 6 de diciembre, un grupo de agricultores liberó el peaje a manera de protesta y apoyo al movimiento que mantienen líderes agrícolas en la Ciudad de México.









Edmundo Díaz Díaz, comisario ejidal de Miguel Valdez Quintero, afirmó que los agricultores regresaron al punto de bloqueo tras considerar que los compromisos anunciados por autoridades y legisladores fueron engaños. “Estamos desesperados todos los productores y que no hay de la solución se había dicho que ya había habido un arreglo y por eso lo habíamos retirado, pero todo fue una mentira. Todos los diputados no quisieron apoyarnos y sobre el asunto del problema del agua, de los apoyos que nos faltan que nos paguen y el precio de garantías que queremos de los 7 mil 200 (pesos), no hay nada. No tenemos nada y todo en esta zona estamos muy desesperados”, destacó.









El productor señaló que la incertidumbre por el pago del maíz y la falta de programas que compensen los costos de producción han generado que, cada ciclo, queden más hectáreas sin trabajarse. También expresaron preocupación por la reforma la Ley General de Aguas, recientemente aprobada por legisladores. Aseguró que, hasta ahora, no existe claridad sobre cómo quedará el uso agrícola del recurso.



