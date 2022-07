Acusan que no solo ‘youtubers’ invaden los panteones de Culiacán, sino también practicantes de brujería

“Son sacrificados porque unos están destazados, otros se ve que están degollados, me ha pasado ver gallinas y gallos degollados, o sea, degollados, el cuerpo a un lado y a unos centímetros o un metro la cabeza y una veladora negra”, detalló.

Los panteones de Culiacán no solo han tenido problemas por las cada vez más comunes visitas nocturnas de “youtubers”, quienes suelen ingresar a estos lugares para grabar exploraciones, bromas o retos entre sus amigos, sino que también se adentran personas que practican brujería.



Trabajadores y encargados pasan por alto estas prácticas

A pesar de que algunos visitantes del camposanto se han encontrado este tipo de objetos, el sepulturero aseguró que suelen pasarlo por alto, pues la mayoría se lo atribuye a las personas que invaden el lugar para el consumo de sustancias enervantes.

De acuerdo con el enterrador, los encargados de los panteones sí están al tanto de estas prácticas, pero como nunca han sorprendido a las personas en pleno acto, optan por pedirles a los trabajadores mantener los espacios limpios para no perjudicar la imagen del cementerio.



Hay personas que pagan para que les faciliten la realización de rituales

Recordó que tiempo atrás un grupo de personas le pidieron que les cavara un hoyo en la tierra, supuestamente, para sembrar un árbol, a lo que el trabajador accedió; tras culminar con el encargo, las personas le pagaron 200 pesos, cuando el público en general no suele dejar dinero por estas labores.

Tras aceptar el dinero, continuó con sus labores en otras tumbas y, en el transcurso de aproximadamente tres horas, decidió volver a lugar donde hizo la excavación, pero no encontró a ninguna persona; además, tampoco había árboles plantados y el hoyo solo se encontraba tapado con tierra.

Decidió revisar para ver qué había en el agujero y se encontró un frasco transparente, el cual contenía un muñeco con agujas clavadas; además, en el recipiente mismo se observaba un líquido de aspecto rojizo.

“Regreso yo para ver si pusieron la planta y me toca ver que no hay ni planta ni hoyo, ¿qué pasó ahí? Brujería, obviamente”, dijo.

El sepulturero comentó que se siguieron presentando situaciones similares, donde las personas le pagaban por excavar agujeros, por lo que dejó de interesarse en lo que pudieran dejar enterrado, pues prefiere evitarse problemas.

“A mí me pagan por hacer el hoyo, yo lo hago de buena voluntad y sea lo que sea que hayan metido, no quiero averiguar, ahí se quedan las cosas, yo no vi nada”, declaró.

El entrevistado añadió que nunca ha observado la presencia de algún ser sobrenatural, no obstante, dijo haber sentido vibras negativas en ocasiones, ya que cuando le toca ser de los primeros trabajadores en llegar al panteón, ha sentido que su presión arterial comienza a incrementar.

“Me ha tocado en ocasiones cuando es muy temprano, llego al panteón y siento la presión como que hay algo, como algo atorado en el pecho, una vibra mala”, finalizó.



Autoridades piden denuncia estas prácticas

Cabe señalar que desde la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán han confirmado estar al tanto de estas prácticas por medio de las quejas que suele publicar la ciudadanía en redes sociales, sin embargo, no se puede intervenir, ya que no se interponen denuncias formales.

Por tal motivo, se le pide a la ciudadanía denunciar ante las autoridades cualquier hecho que denote este tipo de rituales, ya que el Artículo 43 del Reglamento del Bando de Policía cataloga estas acciones como faltas administrativas, al atentar contra el orden público, la moral, las buenas costumbres y el decoro público; así como la propiedad o patrimonio.

Asimismo, el Artículo 44 dicta que estas infracciones podrán ser sancionadas cuando se manifiesten en lugares públicos o de libre tránsito como plazas, calles, avenidas, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques, panteones, áreas verdes y caminos vecinales de zonas rurales.