En la reunión que se realizó el pasado 24 de marzo y en la que se tocó el tema de la UAS, estuvo presente el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y fundador del Partido Sinaloense.

El Gobernador señaló que por disposición del Gobierno federal, las instituciones educativas deben tener autogobierno.

“Es una política de este Gobierno federal que se ordenen a las universidades y se democraticen. Esa es una disposición que esté Gobierno tiene, el de la Cuarta Transformación, para que tengan autogobierno”, dijo.

“Que no se confunda lo que es el autogobierno, la primera condición es que estén organizados los consejos y ellos resuelvan. No es autogobierno, es gobierno de los profesores. Eso no es autogobierno”.

Desde mediados de febrero, la dirección de la UAS ha emitido posicionamientos en contra de la nueva Ley General de Educación Superior, al grado de interponer amparos para detener la misma.

De acuerdo a los argumentos emitidos desde la UAS esta Ley pone en riesgo la autonomía universitaria.

“Hacemos público nuestro rechazo a la Ley de Educación, viola la autonomía universitaria”, expuso el Rector Jesús Madueña Molina el primero de marzo.