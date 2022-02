Afirma abogado que Enrique Inzunza violó la ley: debe denunciar espionaje o reinstalar a 44 trabajadores

El secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, debe denunciar el espionaje que supuestamente realizaban los 44 trabajadores de la Dirección de Gobernabilidad Democrática, porque si tiene evidencia quedará como encubridor.

Si no tiene la evidencia, pues deberá reinstalarlos y ofrecer una disculpa pública por haber violado sus derechos, señaló el abogado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente del Consejo Directivo de la Alianza Mexicana de Abogados.

“Haz de cuenta que violó la ley, violó los derechos constitucionales de los derechos de audiencia, la presunción de inocencia, borró todo el procedimiento penal y él prácticamente los juzgó y los sentenció, dijo que había corrido a 44 trabajadores, por espionaje”, dijo.

“Y el espionaje es un delito, y él como abogado sabe, fue Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, sabe perfectamente bien que para juzgar a una persona tiene que tener todos los elementos, incluso no puedes acusarlo así de manera directa”.

Beltrán Verduzco recordó que en una conferencia Semanera, Inzunza Cázarez hizo públicos todos estos detalles.

Noroeste solicitó la lista de las personas que fueron despedidas, sin embargo la Secretaría General de Gobierno decretó clasificar la información como “confidencial”.

Inzunza Cázarez luego declaró que no había evidencia de las acciones que estos trabajadores realizaban.

“... bien pudo haberlo hecho (el despido) por pérdida de confianza, pero no de decir que se trataba por espionaje, y que no solamente esos 44 trabajadores, que las anteriores administraciones, desde Millán para acá, habían realizado labores de espionaje y no hay ninguna denuncia, no hay absolutamente nada ni en contra de Millán, ni en contra de Aguilar, ni en contra de Malova, ni en contra de Quirino”, dijo.

“Y eso es muy delicado, un Secretario General de Gobierno, con la trayectoria que tiene Enrique Inzunza Cázarez, pues haga ese tipo de expresiones desafortunadas, tendenciosas y que violentan los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, te digo, violentó la presunción de inocencia, violentó los derechos laborales también, al estarlos exhibiendo por un delito, por el espionaje, que tiene los elementos, si él hubiese tenido los elementos necesarios tendría razón, pero no tienen ningún elemento, y no es posible, es una mentira, es una burla que diga que borraron la evidencia”.

Beltrán Verduzco cuestionó de dónde sacó Inzunza Cázarez la información de que estaban realizando labores de espionaje, si no hay evidencia.

“Él para poder decir, cuando menos, pudo haber presumido, pero ni siquiera dice ‘se presume’, no, no dijo, que estaban realizando labores de espionaje y que por esa causa los estaban despidiendo”, señaló.

“Por eso nosotros le exigimos que pida una disculpa a la gente que corrió indebidamente, y que el Gobernador lo manifestó que se iba a reinstalar a los trabajadores, cosa que no se ha hecho, parece que está actuando de manera violatoria a sus derechos, de revanchismo en contra de algo, si él tiene los elementos suficientes, pues que denuncie porque si no, es un cómplice y el encubrimiento es un delito también”.