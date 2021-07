Afirma Colegio de Arquitectos que si el proyecto Sendero viniera a perjudicar, sería el primero en alzar la voz

Sobre el anuncio del proyecto Sendero dentro del Parque Ecológico que lleva a cabo la Sociedad Botánica con otros organismos y gobierno, Carlos Inzunza Valenzuela, presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, señaló que si esto fuera algo que viniera a perjudicar, alzaran la voz en contra.

“Si fuera algo para mal, si se tratara de una iniciativa que viniera a perjudicar fuéramos los primeros en alzar la voz en contra y no tenemos elementos para poder manifestarnos en contra”, comentó Inzunza Valenzuela.

Como arquitecto, detalló que esto es un equipamiento de cobertura a nivel ciudad, ya que dijo, le sirve a toda la ciudad, por lo mismo es mucho más la gente a la que le va a beneficiar, que a quien dice que le va a perjudicar.

El profesionista, dijo, que esto viene a complementar lo que es un plan maestro que se trazó de toda esa manzana con anterioridad, y que está proyectado desde antes, por lo que va a dar un valor agregado a este espacio.

“Este se volvió un espacio mucho más recurrido que antes, pero con una dinámica muy diferente, ya que se vive más en el exterior que en el interior, hay muchas actividades que se llevan a cabo en el exterior del Museo Materia, que lo hace propicio para integrarse con todas las actividades que se llevan a cabo en esa manzana”, expresó.

Desde su punto de vista, como profesionista en la arquitectura, dijo que esto es un camino que tiene forma, trazado, planeado y con servicios complementarios, cómo lo son un muestrario de paleta vegetal, iluminación y mobiliario, por lo que lo ve como algo beneficioso.

“No es nada más el sendero, es toda las instalaciones e infraestructura complementaria como la iluminación y eso lo hace más seguro también, por supuesto que viene a complementar y viene a complementar para bien”, comentó.

Destacó que el Colegio de Arquitectos de Sinaloa tiene 56 años de experiencia en participar activamente con la sociedad sinaloense y que en otras ocasiones, cuando ha sido necesario se han pronunciado en contra de obras que consideran dañinas.

“Nosotros no tenemos ninguna subordinación laboral ni contractual, ni comercial con la iniciativa privada o con los promotores del proyecto de Sociedad Botánica... nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista meramente técnico y con la experiencia que tenemos como profesionales de la planeación del desarrollo urbano y el desarrollo sostenible”, expresó.

Ante los argumentos, que mencionan los manifestantes en contra de que se lleve a cabo este proyecto, señaló son nimiedades las que se están exponiendo, con conceptos como ‘ecocidio’ y ‘privatización’ sacados de proporción.

“El argumento de interrumpir el circuito, no lo está interrumpiendo, lo está integrando, no es una interrupción, es que se levantara albañilería y se generará límites artificiales y no es eso, no va a haber privatización a lo que pudimos ver”, indicó.

Qué es el proyecto Sendero en el Parque Ecológico

El proyecto Sendero fue dado a conocer el 19 de mayo, es un camino que consiste en una ruta que actuará como un hilo conductor de toda la manzana en la que se encuentra Jardín Botánico, Museo Materia y Parque Ecológico.

Tendrá una longitud de 700 metros, es decir 1,167 pasos, incluirá más vegetación en el parque, principalmente especies regionales y espectaculares palmas, mobiliario urbano, bancas e iluminación.

Será una colaboración con el Gobierno del Estado, en conjunto con Sociedad Botánica, así como otros organismos e iniciativa privada, con un recurso estatal de 18.5 millones de pesos.

Fue el 1 de julio, luego de que la Secretaría de Obras Públicas informó que suspendería las obras que se estaban realizando, vecinos y usuarios e integrantes de la Sociedad Botánica llegaron a un acuerdo para la posible realización de un foro donde se discuta sobre los posibles daños sociales y ambientales que el proyecto Parque Ecológico pudiera causar.