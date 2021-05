Al salirse la candidata del PT, ahora el partido apoya a Rocha Moya, afirma Cuén

La acción provocó reacciones hasta a nivel nacional del Partido del Trabajo.

“Claro que no (afecta), la ventaja que lleva el doctor Rubén Rocha Moya es bastante, yo dije que la candidatura de Zamora estaba desfondada desde hace más de un mes, y hace poquito tiempo dije que estaba moribunda esa candidatura”, dijo Cuén Ojeda, entrevistado luego del cuarto informe del Rector Juan Eulogio Guerra Liera, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Esto se debe a que en política el trabajo se hace antes y el cariño de la gente se gana antes, y el doctor Rubén Rocha Moya tiene un posicionamiento increíble aquí en el estado de Sinaloa; ustedes saben que no es el partido político, esa persona que no tiene un posicionamiento que va mas allá del 0.1 por ciento, así ha estado en las escuelas que nosotros hacemos, pero además el Partido del Trabajo inmediatamente reaccionó y van a mandar votar todos a favor del doctor Rubén Rocha Moya, no hay mal que por bien no venga, al salirse ella, pues el Partido del Trabajo ahora apoya al doctor Rubén Rocha Moya, salió contraproducente, esto va a beneficiar bastante al doctor Rubén Rocha”.