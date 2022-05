Alianza Morena-PAS sigue en el Congreso de Sinaloa, señala Gene Bojórquez

No vamos a entorpecer, dijo el pasista Gene René Bojórquez Ruiz, destacando que en el Congreso de Sinaloa se seguirá trabajando en una agenda por la ciudadanía, por lo que la alianza del Partido Sinaloense y Morena seguirá vigente desde el Poder Legislativo, respondiendo a los cuestionamientos una vez que el Gobernador Rubén Rocha Moya removió a Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud.

“Por supuesto seguimos trabajando en torno a esta alianza que hemos estado trabajando desde un principio y que se ha visto beneficiado no un grupo político o un partido político, sino que se ha visto beneficiado el pueblo sinaloense y eso es lo que vamos a seguir trabajando en conjunto, todo lo que beneficie a Sinaloa siempre vamos a estar a favor”, dijo el Presidente de la Mesa Directiva.

Bojórquez Ruiz resaltó que no habrá línea al votar en el Congreso de Sinaloa, así como en otros grupos se toman acuerdos y en consenso deciden cómo votar, el Partido Sinaloense no será excepción y trabajará como fracción para tomar decisiones, además que en las votaciones de aborto y juicio político no respaldaron a Morena.

“Es una alianza que va a seguir trabajando, no tiene que ver una cosa con la otra, es un tema legislativo el otro tema fue un tema que se dio dentro del gabinete estatal, es un tema que se dio político, pero aquí lo que se está buscando es beneficios en políticas públicas, de tal manera que nosotros vamos a apoyar al Gobernador en las propuestas que sean de beneficio para Sinaloa, no vamos a entorpecer”, reiteró.

En cuanto a las legisladoras y el legislador que cambiaron al grupo parlamentario del PAS por el de Morena, el pasista indicó que se conoce la situación de estas personas, así como el acercamiento que se tuvo con regidores y regidoras para que hicieran lo mismo, pero que a él no se acercaron, considerando que no lo podrían convencer de cambiar de partido.

“Ya saben que a mí no me pueden invitar ni me pueden convencer, ya saben que la lealtad no se compra ni se vende, yo tengo muy firme mi lealtad, yo vengo trabajando con Héctor Melesio Cuén Ojeda desde 2010 cuando estuvimos en campaña juntos por la presidencia municipal como su secretario privado, estuve con él aquí en el Congreso, estuve después con la fracción”, relató, entre otros cargos del partido.

El líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue un gran activo para el Gobierno de Sinaloa, consideró Bojórquez Ruiz, argumentando que demostró tener el conocimiento pleno en materia de salud y declaró que es un activo que se va a extrañar en el Gobierno del Estado.

“Regresa un gran activo que es el Maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partidos Sinaloense y qué vamos a hacer, vamos a estar trabajando de la mano, en conjunto con él, ya lo anunció el mismo Héctor Melesio en conferencia”, indicó, abundando que van a fortalecer las alianzas nacionales.