$!El Secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuén, es cesado de su cargo

LA HISTORIA DE UNA TENSIÓN

Rubén Rocha Moya llegó a la Gubernatura como candidato común de Morena y el Partido Sinaloense, cuando este último era dirigido por el ahora ex Secretario de Salud estatal Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien lo acompañó durante la campaña.

Previo a tomar las riendas del Gobierno del Estado, en diversas ocasiones Rocha Moya no dejó claro cuál sería la participación de Cuén Ojeda en su administración ya que el día que presentó su equipo de transición, en septiembre del 2021, no estaba integrado pero dijo que no tenía definido cuál sería su cargo, dejó en claro que no estaba negociando con él e informó que había secretarías que no estaban resueltas como la Secretaría de Salud.

Un mes más tarde, Rocha Moya informó que Cuén Ojeda ocuparía la titularidad de la Secretaría de Salud, aunque un día después el pasista agradeció el nombramiento, el 23 de octubre el entonces Gobernador electo dijo a medios de comunicación que de no querer dicho cargo, permanecería Efrén Encinas Torres al frente de la dependencia.

Durante las últimas semanas, el Gobernador hizo declaraciones aludiendo a Cuén Ojeda. En una conferencia de prensa semanera dijo a la prensa que el Secretario de Salud estaba trabajando en su contra, ese mismo día el funcionario lo negó pero dijo que apoyaría al Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro por su proceso de juicio político.

También surgieron rumores en diversas ocasiones sobre si el ex dirigente pasista presentó su renuncia al gabinete, mismos que fueron negados por el servidor público cuando era abordado por los medios de comunicación.

El último llamado de atención fue el 9 de mayo con la indicación de que fueran retiradas las denuncias contra periodistas, lo cual llevó a Cuén Ojeda a ser separado de su cargo.