El director del Santuario Ostok, Ernesto Zazueta, firmó un acuerdo con el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa para iniciar el proceso de traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar a la India.

“Los primeros 60 hipopótamos que extraeremos del Río Magdalena serán trasladado al Green Zoological Rescue and Rehabilitation Center de la India, que es un enorme santuario 100 por ciento natural que no está abierto al público ni es un negocio, solo es para rescate y conservación de grandes especies”, detalló.

Dicho acuerdo fue firmado por el también presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, el miércoles 29 de agosto.

Azcarm y el santuario Ostok firmaron el el acuerdo de colaboración el Gobierno de Antioquia, el Ministerio de Ambiente de Colombia, el Instituto Agropecuario Colombiano y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare.

“Han sido varías semanas de trabajo muy intenso, se trata de trasladar a hipopótamos la quinta especie más grande del mundo que además suele ser muy agresiva. Por eso tenemos que hacerlo todo con una logística muy especializada para proteger tanto a los animales, como al ecosistema y por supuesto a la población de esta región”, explicó.

El traslado de los 60 mamíferos a la India, espera Zazueta Zazueta, sería antes de que termine el primer semestre de este 2023.

Sobre los 10 hipopótamos que llevarán al Santuario Ostok, indicó que están trabajando con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para conseguir todos los requerimientos y permisos necesarios.

“No niego que aquí en el Río Magdalena todos estos hipopótamos viven en un paraíso, es un lugar maravilloso, pero no es su ecosistema y, al no serlo y al haberlos dejado a la deriva tras la muerte de Pablo Escobar, estos animales están afectando todo su entorno y su exponencial reproducción podría terminar por afectarlos a ellos mismos, por ello las autoridades de Antioquia y nosotros haremos todo lo posible por salvarlos y por llevarlos a otro paraíso, pero donde no haya afectación ambiental ni a su especie”, concluyó.

En días pasados, Ernesto Zazueta, especialista y propietario del santuario, explicó que ya realizan las gestiones correspondientes para la llegada de los enormes mamíferos.

“Estamos ahorita viendo temas del traslado, de los permisos, de todo, para traernos unos pocos para acá, son unos 10 los que llegarían a Culiacán”, dijo.

“Y nosotros mismos estamos gestionando unos 60 para la India, por medio de nosotros, los vamos a mandar para apoyar a esos animales y ahorita ya estamos en pláticas con el Gobierno de Antioquia, estamos en pláticas con la federación de Colombia, pues es una misión realmente complicada porque son animales muy fuertes, son animales grandes y están libres, entonces vamos a hacer todo el tema del manejo, estamos ahorita gestionando lo que es la documentación”, dijo.

“Y sí, la tirada es traer 10 aquí a Ostok, a manera de apoyo y estamos viendo a ver si otros lugares de México reciben”, agregó Zazueta.