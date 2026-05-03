Alza del 50% de leche en polvo favorece al sector lechero de Sinaloa

El sector lechero de Sinaloa tiene un panorama favorable tras el incremento cercano al 50 por ciento en el precio de la leche en polvo, lo que permitiría a los productores locales competir con mayor fuerza frente a las fórmulas lácteas que actualmente dominan parte del mercado.

José Alfredo Sainz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, señaló que cuencas lecheras fundamentales como Mazatlán y Ahome han enfrentado una competencia desleal en la elaboración de quesos y la distribución de leche.

“Tiene un aumento la leche en polvo, lo cual será poco atractivo para la industria del queso y la industria de la leche seguir procesando estos productos con fórmulas lácteas, ya que en el mercado parece ser que subió casi un 50 por ciento”, compartió Sainz Aispuro.

Esto se debe a que los polvos industriales han sustituido el consumo de leche natural en la industria procesadora.

Sin embargo, el reciente ajuste en los precios internacionales de la leche en polvo ha vuelto este insumo menos atractivo para los industriales.

“Esto nos favorecerá a todos los productores de leche porque ya podrá ser más competitivo en este caso”, afirmó.

Más allá de los factores económicos, el dirigente ganadero hizo énfasis en la superioridad de los productos tradicionales frente a las alternativas sintéticas o procesadas con químicos.

Sainz Aispuro advirtió que existe una creciente preocupación por el impacto de los productos químicos de procedencia dudosa en la salud pública.

Por ello, destacó que la tendencia actual del mercado se inclina hacia lo orgánico y lo natural.

“De ninguna manera va a ser igual un producto procesado a uno natural. Sabemos que ahorita la tendencia en el consumo de la sociedad es irse a los productos orgánicos, a lo que tradicionalmente se ha manejado como natural”, explicó.

El líder de la UGRS hizo un llamado a la ciudadanía sinaloense para que priorice el consumo de productos pecuarios locales, verificando siempre el origen y la calidad de lo que llevan a su mesa.

Subrayó la importancia de regresar a consumir en los ranchos y establecimientos donde se elaboran estos productos bajo estrictas medidas sanitarias para garantizar la inocuidad.

“Quisiéramos invitar a la sociedad a que se fije bien qué está comprando. Volvamos a los tiempos donde se produzcan o elaboren estos productos con las medidas sanitarias necesarias para ofrecer un producto inocuo al consumidor”.