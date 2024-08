CULIACÁN._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó de manera pública al Gobernador Rubén Rocha Moya por responder de forma abierta en relación a la declaración escrita de Ismael Zambada García en el que se presume fue invitado a una reunión con el mandatario estatal cuando fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses.

“Nosotros (Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO) le tenemos toda la confianza al maestro Rocha. Toda la confianza al Gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad”, dijo el Presidente López Obrador.

“Hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema. Qué bien que sea claro, cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro ni el agua”.

Estos comentarios fueron emitidos por el Presidente en un evento de inauguración del Hospital General de Culiacán, que fue transmitido a nivel nacional.

Este sábado se hizo pública una carta que contiene una declaración de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García en la que asegura que el pasado 25 de julio fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses, después de atender una invitación de Joaquín Guzmán López hijo de ‘El Chapo’ Guzmán. La razón por la que acudió a reunirse con Joaquín Guzmán hijo fue porque presuntamente también acudirían el Gobernador Rubén Rocha Moya y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La noche del 25 de julio se registró el asesinato de Cuén Ojeda, que es investigado por la Fiscalía General del Estado como un intento de asalto.

Rocha Moya se desmarcó de mencionada invitación, señalando que su administración no realiza alianzas con el crimen organizado.

Cabe destacar que actualmente autoridades de la UAS enfrentan diferentes procesos penales relacionados al mal ejercicio de recursos públicos, y desde el Congreso de Sinaloa se mantienen gestiones para reformar las leyes que rigen a la institución educativa, por lo que la reunión entre autoridades estatales, el ex Rector de la UAS y capos presuntamente giraría entorno a establecer acuerdos entre todas las partes involucradas.

López Obrador calificó el discurso que liga al crimen organizado con gobiernos de Morena como una estrategia de sus contrincantes políticos, y bromeó sobre el tema haciendo referencia a una canción del músico mexicano Chico Che.

“No van a parar, no parará, así dice Chico Che, “no parará, compadre, no parará”, escúchenla. Porque están molestos, no les gusta la transformación, ni a los de adentro los conservadores, ni a unos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno estadounidense”, estableció el Presidente.