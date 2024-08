“No tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del presidente, no hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo les mintieron y si les creyó cayó en la trampa, no tenía por qué, no tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones”, señaló el Gobernador frente al Presidente López Obrador y la Presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quede claro eso, tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas ésta es mi declaración, no hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto, nada. Lo digo de manera tajante, contundente, nada. Si en algún momento pensaron que eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto, presidente que yo soy de Badiraguato y dicen a cada rato se les ocurre a una serie de periodistas, hasta en una portada me pusieron, soy de Badiraguato me quieren hacer narco a fuerzas. No tenemos ni los de Badiraguato, la gente de Badiraguato es gente trabajadora, buena y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora”.

En este sentido Rocha Moya también se deslindó de los hechos violentos que ocurrieron el 25 de julio. En esa jornada murió asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuya muerte es investigada por la Fiscalía de Sinaloa como intento de asalto.

“De tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma; dos, presidente que lo dirijo al presidente y también a la presidenta, segunda cuestión, atendiendo a su humanismo, a la política humana, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la violencia, yo soy aprendiz del presidente, un aprendiz comprometido con su política no lo puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar porque muchas de las cosas tienen ese propósito, mancharme a mí y de paso ver si se mancha el presidente, no, no admitimos nada de eso”, mencionó Rocha Moya.

