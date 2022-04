El Gobierno del Estado ampliará el albergue que atiende a familiares de pacientes internados en el Hospital Pediátrico en Sinaloa, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya. Esto tras la denuncia de Noroeste sobre personas acampando afuera del nosocomio pese a que con la construcción del nuevo edificio estaba contemplado un espacio para ellos.

“Sí, efectivamente hay que tener ahí un albergue, por lo pronto vamos a hacerle una visita a los papás”, se comprometió el Gobernador.

“Entonces vamos a darles una visita, para tomar alguna medida previa, cómo apoyamos, de qué manera vemos porque sí es cierto es un reclamo muy sentido y hay que atenderlos, y los vamos a atender en tanto hacemos el cambio”, comentó.

Este domingo Noroeste publicó la historia de María quien, junto con su hermana, acampa afuera del Pediátrico desde hace dos meses y medio debido a que Luz, su sobrina, está hospitalizada.

La administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel tenía contemplado que con la edificación del nuevo edificio del Hospital Pediátrico de Sinaloa fuera demolido una parte del “hospitalito” para que fuera utilizado como estacionamiento, y otra como albergue para los familiares de los pacientes, pero hasta el momento el nuevo complejo sigue sin funcionar.

“No nos han equipado completamente, no han llegado el equipo, no está todavía lo estamos esperando, es un tema nos han explicado de los tiempos de los proveedores, no es el mismo proveedor de todos los equipos”, explicó el Gobernador Rocha Moya.

“Y aunque no esté el proyecto yo lo voy a buscar, lo tengo, pero sí vamos a adoptar esto a propósito de tu pregunta y vamos a hacer ahí ampliar lo del albergue, sí lo vamos a hacer, es un compromiso”, aseguró.