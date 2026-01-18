$!Analiza Alcalde financiamiento alterno para programa de ciclovías y bicicletas eléctricas en Culiacán

CULIACÁN._ El programa de ciclovías y bicicletas eléctricas en Culiacán podría contar con esquemas de financiamiento alternos, como la renta de espacios publicitarios y patrocinios, con el fin de consolidar el proyecto y evaluar su ampliación a otras rutas, destacó Juan de Dios Gámez Mendívil.

Al ser cuestionado sobre la viabilidad económica del sistema, el Alcalde explicó que estos mecanismos representan una posibilidad, pero aclaró que será hasta el 10 de febrero, en la presentación formal del proyecto, cuando se definan y detallen los aspectos relacionados con su funcionamiento, impacto económico y esquema de operación.

Este tipo de modelos ya se aplica en otras ciudades, indicó, donde empresas o instituciones locales participan mediante patrocinios, lo que permite fortalecer los sistemas de movilidad sin depender exclusivamente de recursos públicos.

“También saber que existen otro tipo de escenarios como la renta de publicidad en los mismos espacios, como en otras ciudades, si se van a cualquier ciudad del mundo”, dijo Gámez Mendívil.

“Entonces, por ahí hay algunos escenarios que nos van a permitir también no solamente consolidar el proyecto, sino ampliarlo a otras rutas y a otras alternativas de movilidad hacia otras zonas”.