$!Analiza Alcalde financiamiento alterno para programa de ciclovías y bicicletas eléctricas en Culiacán

CULIACÁN._ El programa de ciclovías y bicicletas eléctricas en Culiacán podría contar con esquemas de financiamiento alternos, como la renta de espacios publicitarios y patrocinios, con el fin de consolidar el proyecto y evaluar su ampliación a otras rutas, destacó Juan de Dios Gámez Mendívil.
Al ser cuestionado sobre la viabilidad económica del sistema, el Alcalde explicó que estos mecanismos representan una posibilidad, pero aclaró que será hasta el 10 de febrero, en la presentación formal del proyecto, cuando se definan y detallen los aspectos relacionados con su funcionamiento, impacto económico y esquema de operación.
Este tipo de modelos ya se aplica en otras ciudades, indicó, donde empresas o instituciones locales participan mediante patrocinios, lo que permite fortalecer los sistemas de movilidad sin depender exclusivamente de recursos públicos.
“También saber que existen otro tipo de escenarios como la renta de publicidad en los mismos espacios, como en otras ciudades, si se van a cualquier ciudad del mundo”, dijo Gámez Mendívil.
“Entonces, por ahí hay algunos escenarios que nos van a permitir también no solamente consolidar el proyecto, sino ampliarlo a otras rutas y a otras alternativas de movilidad hacia otras zonas”.
El proyecto de ciclovías y bicicletas eléctricas en Culiacán Bixie “Tu baika culichi”, que busca ser una alternativa de movilidad para estudiantes, principalmente, fue prometido por Gámez Mendívil en 2022.
Su arranque fue postergado en varias ocasiones pese a que, en 2023, el Ayuntamiento de Culiacán adquirió un total de 155 bicicletas eléctricas por un monto de 6 millones 952 mil 170 pesos, las cuales han permanecido bajo resguardo.
Recientemente, el Gobierno municipal anunció que sería el próximo 10 de febrero cuando inicie operaciones este programa.
Para ello, el Municipio ha instalado cinco estaciones como parte de una etapa piloto que busca conectar universidades en la zona norte de la ciudad, con uso gratuito para estudiantes y una membresía anual para el público en general.
Además de iniciar con la socialización del programa entre estudiantes universitarios, para explicar su funcionamiento.