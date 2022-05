Anillo periférico podría dar solución al tráfico vehicular, con una buena red de transporte público, señala arquitecto

Ante la posibilidad de la creación de un anillo periférico, dejando de lado el proyecto del Metrobús, el presidente del Colegio de Arquitectos Juan Martínez Duarte señaló que uno no está peleado con el otro, y que si se plantea el proyecto del periférico con una buena red de transporte público.

“Yo considero que se puede hacer una propuesta combinada, una propuesta que vayan a la par, siempre y cuando, reitero dándole prioridad o basándonos en la pirámide de movilidad que ya la tenemos establecida, preponderar esa pirámide”.

Resaltó las problemáticas que existen en Culiacán y Sinaloa, ya que se encuentran entre los primeros lugares con incidencias y accidentes viales, pero por otro lado también, dijo que una de las obras, la más llamativa que presenta el Gobierno del Estado es el anillo periférico, “tiene que haber sus ventajas de alguna manera, atendería el problema que tenemos urbano, por el alto parque vehicular que tenemos, si se diseña con una buena red de transporte público”, dijo.

“A lo mejor desfogar el Centro de la ciudad de tantas rutas de transporte que tenemos ese periférico, pudiera solventar a que nos descongestione un poco la ciudad y le podemos entonces sí dar prioridad y rediseñar tema de peatones, de ciclovías y ese tipo de cosas. Por eso te digo, una no va peleada con la otra, deben de estar integradas y tiene que haber una conjugación y en armonía”.

Ante el hecho de que el anillo periférico puede ser solo una solución temporal, y que al tiempo puede haber mayor congestión, el arquitecto destacó que si se hace un planteamiento de darle otra mayor infraestructura a un periférico, sin considerar el transporte público puede llegar a ese problema, pero que si se hace en conjunto analizando también el tema del transporte colectivo, si se hace un proyecto en conjunto integrado, un planteamiento integral de la ciudad, no debería de haber un problema a futuro, todo esto utilizando el esquema de la pirámide de movilidad.

Sobre el proyecto de Metrobús que es una propuesta por parte del Gobierno municipal, el arquitecto señaló que esto es algo que está en discusión desde hace un par de años.

“Pero yo creo que sí es un proyecto que pudiera ayudar mucho a mejorar el tema del transporte colectivo, del transporte urbano yo creo que sí es una opción viable y que se integre, tenemos que considerar un sistema integral de vialidades, de transporte de peatón y también implementar la cultura vial en la ciudad”.

“También tiene que ver mucho eso, muchas veces el gobierno hace planes, hace vialidades, pero si no se educa a la población, sino los educamos a tener una cultura vial, peatonal, puede ser un buen proyecto, pero si no se implica la cultura en la sociedad no van a funcionar los proyectos”.