El Dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, defendió que él y su familia son inocentes de cualquier delito del que puedan ser señalados.

Estos comentarios fueron realizados al respecto de una serie de investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa por el probable enriquecimiento inexplicable de la familia Cuén Díaz.

“Nosotros estamos completamente limpios, yo creo que al frente de nosotros hay mucha más gente sucia que nosotros. Nosotros somos una familia limpia, que hemos trabajado mucho, que generamos más de 200 empleos directos”, declaró el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Tenemos 45 años trabajando todos los días, y que un día tuvimos la oportunidad de participar en política, transformamos la Universidad Autónoma de Sinaloa en su momento, y posteriormente tuve la oportunidad de ser Presidente Municipal de Culiacán, fui diputado y vean el rendimiento que hay”.

Sobre las investigaciones, a Cuén Ojeda le fue otorgado un amparo el 30 de abril para eludir alguna detención por parte de la Fiscalía después de que se hizo público que grupos de universitarios interpusieron denuncias penales sobre enriquecimiento inexplicable.

El 5 de junio se reveló que un Juez rechazó un segundo amparo a Cuén Ojeda, al no existir órdenes de aprehensión en su contra.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre este tema, el líder del PAS aclaró que no ha sido notificado de manera oficial.

“A mí no me ha llegado ningún aviso, salvo que por Noroeste me he informado. No tengo ninguna notificación de nada”, dijo.

El ex Rector de la UAS solicitó a la prensa local que ya no se le vincule con las actividades al interior de la casa de estudios.

“Yo no trabajo en la universidad desde el 2009, entonces cuál es el motivo del porqué, ah, bueno, enriquecimiento inexplicable. Entonces hay que mandar a muchísima gente, a ver a quién se les ocurre”, comentó.

Señaló que las investigaciones en su contra culminarán en tribunales, cuándo él y su familia comprueben su inocencia.

“Los tribunales, ahí va terminar esto. Nosotros estamos limpios, nosotros no somos rateros”, sostuvo.