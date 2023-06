En todo momento, el ex Rector de la UAS, quien aparece en investigaciones publicadas por Noroeste desde hace más de 10 años, con actividades de enriquecimiento poco claras, y cuya familia ha participado de manera indirecta en redes de ventas irregulares a la propia Universidad, no dejó de observar a los reporteros de este medio mientras daba estas declaraciones.

“Ahí quiero ver que involucren a tus nietos, que involucren a tus hijos. Le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando en este momento: aguas, porque nosotros en este momento somos los perseguidos políticos, después serán ustedes. No habrá piedad, porque hay gente que no está bien de la cabeza. Pues, ¿quién nos está persiguiendo? el Gobierno, ustedes son los que lo dicen”.

“Si se meten con la familia de uno aguas con ustedes ¿no? Porque un día le van a decir, ‘no, si no hablan bien de mí, le vamos a levantar ahí. Vamos a mandar unos compas para que me presenten un recurso y nosotros tenemos todo el poder concentrado”, figuró un escenario el dirigente del Partido Sinaloense.

Noroeste: ¿Y esa advertencia va dirigida al gobierno o a los medios de comunicación?

Héctor Melesio Cuén Ojeda: No, a los gobiernos, desde luego. Yo siempre he defendido a los medios de comunicación, siempre he llevado una excelente relación con los medios de comunicación y siempre he defendido a los medios de comunicación. Toda la vida, y lo voy a seguir haciendo. Pero aquí es muy raro que por un medio de comunicación me esté enterando lo que nos pasa a mi familia.

El día que te dañan a tus hijos y a tus nietos, no, sobre todo de manera injusta como lo que está pasando en este tiempo, ustedes van a resentir y a toda la gente se lo digo, no, si nosotros no defendemos la justicia algún día esa injusticia va a llegar para con ellos.

Cuén Ojeda se encuentra siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa por posible enriquecimiento inexplicable, junto a su hijo Héctor Melesio Cuén Díaz, además ambos tiene una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.