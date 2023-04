Trabajadores de salud tendrán 700 plazas otorgadas por las autoridades, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa La Semanera.

Detalló el mandatario estatal, que 500 son bases que dará el Estado y 200 por parte de la Federación; en el caso de las estatales, los trabajadores recibirán el pago retroactivo al mes de enero porque es como está contemplado en el presupuesto para el 2023.

“Es al primero de enero, su antigüedad es al primero de enero no necesitan traerme a nadie porque ya los tengo en el presupuesto, los tengo calculados para eso. No, díganles que la ganamos, cómo la ven ustedes que la ganamos, no, está calculado. El presupuesto surge del primero de enero al 31 de diciembre”, comentó Rocha Moya.

Explicó que también habrá un ajuste con respecto a los trabajadores que les otorgaron las bases durante el año pasado.

“Les vamos a dar sus prestaciones completas y por favor, a los que ya les dimos el año pasado los 500 que ya les dimos, vamos también a igualarlos en sus prestaciones”, comentó el Gobernador.

“Entonces tendríamos mil que van a tener la base nuestra en salud y se los digo muy claramente, no le agradezcan a ningún líder sindical, eso no es cierto, nadie, eso se los hemos hecho nosotros”.

El Gobernador señaló que las bases serán de acuerdo a los derechos acumulados como trabajador y no a los sindicales, ni tampoco en las participaciones que tengan en manifestaciones; enfatizó que tampoco intervendrán los líderes de movimientos para la asignación de las plazas.

“Por favor no le crean, no tienen necesidad de interrumpir a la gente en su traslado y luego irse victoriosos de qué, si eso nosotros lo hemos dado no nos los han exigido”.