CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional informó que obtuvo la suspensión definitiva en contra de la distribución y uso de libros de texto gratuitos en Sinaloa, a través de un juicio de amparo promovido por asociaciones civiles, así como padres y madres de familia.

Mediante el Juzgado Segundo, bajo el expediente 987/2023, la asociación Vía Familia y 37 padres y madres de familia interpusieron el amparo ante la Secretaría de Educación Pública.

Así, el 7 de septiembre se concedió la suspensión definitiva contra actos fuera de juicio, que señalan como la orden y autorización para imprimir los libros de texto, omisión de llevar a cabo la capacitación al personal docente, incluso una violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud.

Dentro del comunicado, el partido tricolor advierte que continuarán presentando juicios de amparo en contra de la distribución y uso del nuevo material didáctico.

“En el PRI vamos con todo en pro de la defensa del derecho a una educación libre de adoctrinamiento, y que sí se encuentre apegada a las bases sustanciales de la pedagogía porque con las niñas y niños NO”, establece el posicionamiento.

El pasado 4 de septiembre, la dirigente estatal del partido, Paola Gárate Valenzuela, avisó que el Juzgado había admitido el recurso, además de darles la suspensión provisional.

“Ahorita ya no los pueden usar, ahorita no pueden distribuir esos libros, ahorita no pueden usar ese contenido, ya, porque está, provisionalmente, pero está suspendido el uso y la distribución”, dijo entonces.