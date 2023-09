Se esperan ajustes en la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Normatividad del Gobierno del Estado de Sinaloa, anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal confirmó que continuarán los cambios en su gabinete, pues los puestos siguen sin ocupar.

“La Subsecretaría de Planeación que no la he cubierto, cosas como esas, tengo la Subsecretaría de Normatividad, aquí con el Secretario que no la hemos cubierto, nos la mantenemos ahí, y que muy probablemente ese tipo de ajustes los estamos haciendo ahorita que estamos ya con el traje puesto para tomarles la protesta a los que vengan”, expuso.

Los nombramientos podrían realizarse en los próximos días y de momento no están examinando a ningún otro Secretario para algún cambio, declaró.

Ajustes recientes

La semana pasada, el Gobernador de Sinaloa solicitó la renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo a la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa.

El próximo lunes 4 de septiembre nombrará al nuevo Secretario, que será recomendado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otro lado, Edwin Favela Sánchez fue nombrado coordinador de Desarrollo Administrativo de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, sustituyendo a Joaquín Landeros Güicho, ahora Secretario de Obras Públicas en Sinaloa.

La Secretaría estaba bajo el cargo de José Luis Zavala Cabanillas, quien fue asignado como Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica de la Secretaría de Economía.

Rocha Moya también designó a Marco Antonio Sánchez Velázquez como Subsecretario de Ingresos, antes Subsecretario de Planeación, Inversión y Financiamiento en la Secretaría de Administración y Finanzas.