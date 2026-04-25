$!Arranca ‘La Gran Mesa’, festival gastronómico que busca reunir a Culiacán en torno a su identidad

Este sábado arranca la primera edición de “La Gran Mesa”, un festival gastronómico que busca reunir a la comunidad en torno a la cocina, la cultura y la identidad de Culiacán.
El evento se lleva a cabo en el Jardín Botánico de Culiacán, con una duración de siete horas, de 15:00 a 22:00 horas.
La propuesta incluye degustaciones, mesas comunales, mixología, vinos, cerveza artesanal y presentaciones de música y danza.
Participan chefs invitados, cocineras tradicionales y restaurantes locales, con una oferta que combina cocina regional y contemporánea.
La organizadora, Karla de la Herrán, expresó que el festival nace como un espacio de convivencia.
“Ya llegó el gran día de sentarnos todos juntos en la gran mesa. Es un evento para convivir, hacer comunidad y reencontrarnos”, señaló.
Explicó que los asistentes podrán degustar mariscos, bebidas y distintas propuestas gastronómicas desde su llegada, además de recorrer estaciones con restaurantes participantes.
“Van a poder disfrutar de vinos, mezcal, tequila y cerveza artesanal, es una experiencia para todos”, comentó.
Añadió que este tipo de encuentros también representan un reconocimiento al gremio gastronómico local. “Es lo que nos identifica como sinaloenses: nuestra hospitalidad y nuestra comida”, dijo.
El festival también busca impulsar la economía local y proyectar una imagen positiva de la ciudad.
Se espera la asistencia de entre 500 y más de 700 personas, en un evento dirigido a mayores de edad.
Con esta primera edición, “La Gran Mesa” se perfila como un encuentro que busca consolidarse de forma anual en Culiacán.