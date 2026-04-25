$!Arranca ‘La Gran Mesa’, festival gastronómico que busca reunir a Culiacán en torno a su identidad

Este sábado arranca la primera edición de “La Gran Mesa”, un festival gastronómico que busca reunir a la comunidad en torno a la cocina, la cultura y la identidad de Culiacán.

El evento se lleva a cabo en el Jardín Botánico de Culiacán, con una duración de siete horas, de 15:00 a 22:00 horas.

La propuesta incluye degustaciones, mesas comunales, mixología, vinos, cerveza artesanal y presentaciones de música y danza.

Participan chefs invitados, cocineras tradicionales y restaurantes locales, con una oferta que combina cocina regional y contemporánea.