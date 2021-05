Tras el segundo debate organizado el martes por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), el candidato de los partidos Morena-PAS a la Gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró que se mantiene a la cabeza como favorito en las encuestas e hizo un llamado a la ciudadanía a defender la transformación de Sinaloa el 06 de junio.

“Debemos de tener confianza en que ganaremos el 6 de junio, pero no podemos confiarnos y hay que defender el voto de los ciudadanos. El 6 de junio vamos a instituir en Sinaloa el Gobierno de la transformación, en el que no se robe, no se mienta y no se traicione a los sinaloenses”, recalcó, de acuerdo a un comunicado.

En el boletín se hace referencia a que este miércoles, la encuestadora FactoMétrica presentó los resultados de su última encuesta en Sinaloa, la cual expone una ventaja de 21.5 puntos porcentuales para Rubén Rocha Moya, sobre su más cercano competidor, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PRI-PRD-PAN.

Añade que la empresa encuestadora telefónica Data Analytics dio a conocer que en los resultados de opinión acerca de quién ganó el debate electoral que organizó el IEES, el ganador fue Rocha Moya, quien se vio favorecido con un 73% de aceptación de los encuestados.

El abanderado de Morena y PAS destacó que según los datos de las mediciones que se realizan al interior de la alianza y las externas dan a conocer que está en la preferencia del electorado.

“Vamos muy bien en las encuestas para todos para todas las candidaturas”, indicó Rocha Moya.

“Vamos a coronar nuestro trabajo con un triunfo contundente, el triunfo será de ustedes, vamos a ganar la elección de Gobernador, pero no solo la de Gobernador, vamos a ganar las presidencias municipales y las diputaciones, no tengan duda, estamos midiendo, sabemos lo que va a ocurrir”.