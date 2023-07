Movimiento Ciudadano se mantiene firme en la alianza con el Frente Cívico Nacional de cara a 2024, aseguró Sergio Tores Félix, dirigente del partido, quien reveló que su ausencia en la mesa de diálogo de ayer fue por cuestión de agenda por sus actividades previas al Consejo Nacional del 14 de julio.

“Lo de ayer se debió a un asunto de agenda, a un asunto de los trabajos previos que tenemos en Movimiento Ciudadano previo al Consejo Nacional... Siempre lo he comentado y lo sostengo, yo soy pro-aliancista”, declaró Sergio Torres Félix.

“Nosotros tenemos toda la intención y la disposición de platicar con los otros partidos políticos, como ya he platicado con Roxana (Rubio), con Oner (Lazcano) principalmente, con el PAN y el PRD... Con Paola (Gárate) tengo una excelente relación, me llevo muy bien, he platicado con ella y coincidimos en que debemos de hacer esfuerzo por construir una alianza para competir el 2024”, afirmó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

“En lo más mínimo, incluso ya recibí al Frente Cívico Nacional”, dijo en referencia a las declaraciones de Paola Gárate que aseguró se mantiene la buena conexión entre partidos, descartando un desacuerdo.

Asimismo, precisó que él incluso ha abierto la posibilidad de invitar al Partido Sinaloense a dicha alianza.

No obstante, manifestó que deben trabajar conforme a los tiempos adecuados, sin precipitar los tiempos de análisis y toma de decisiones dentro de la coalición.

“Creo que tampoco debemos de apresuar las cosas, hay que ir con los tiempos, hay que analizar bien las cosas y obviamente en su momento tomar las determinaciones que les sirvan a Sinaloa, pero de entrada yo sigo firme en construir una alianza de partidos con los ciudadanos para competir el 24”, dijo.

Por otro lado, indicó que tampoco quieren que sean reuniones en las que establezcan condiciones a favor de cualquiera de los bandos involucrados.

“Que no sean unas reuniones “a chaleco” donde quieran poner condiciones, porque no... tiene que ser todo transparente, todo claro, con orden y sin sacar ventaja nadie de este asunto... Debe de haber las decisiones con libertades, aquí no debe de haber exigencias ni de nosotros ni mucho menos de ellos”, expuso Torres Félix.