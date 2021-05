Ataques desde la UAS a periodistas y críticos vienen desde hace 14 años: Santamaría

Arturo Santamaría Gómez, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y colaborador de Noroeste, señaló que desde entre 12 y 14 años, los ataques desde la casa rosalina no han cesado contra quien haga críticas contra el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y su proyecto político.

En una reunión virtual, en la que estuvieron presentes otros académicos o investigadores y periodistas atacados por dichas críticas, Santamaría Gómez respondió una pregunta sobre publicaciones realizadas por la revista Espejo y Noroeste sobre las fan pages que atacan con información falsa a funcionarios, candidatos, medios, periodistas y moneros.

“Desde hace por lo menos 12 o 14 años, esto que acaba de revelarse en los dos medios, Noroeste y Revista Espejo, lo hemos dicho, insistentemente, tanto Tere (Guerra Ochoa), como Ernesto (Hernández Norzagaray), Ana Luz (Ruelas), yo, Guillermo Ibarra también y otros, los recursos de la universidad se han utilizado ilegalmente para denostar, para calumniar no tan solo a académicos, sino a todos aquellos críticos de la forma en que Héctor Melesio Cuén Ojeda, primero como rector, después con esa fuerza que llamó (Cuenta conmigo), del cuenismo, y después el PAS”, dijo.

“Hay una muestra fehaciente de lo que nosotros decíamos desde hace mucho, incluso yo mencioné en un articulo de Noroeste, hace tres semanas, que esta gente utiliza el nombre oficial de la UAS para seguir calumniando, mintiendo y denostando a críticos, como ha sido en mi casa”.

El miércoles, Noroeste publicó que periodistas, moneros y medios en Sinaloa estaban bajo ataque de páginas que difunden noticias falsas, que desde fan page de Facebook parecen ser sitios de noticias, pero se dedican a difundir noticias falsas y columnas con agresiones a políticos y empresas periodísticas.

Noroeste y Revista Espejo, además de sus periodistas, colaboradores y directores, han sido atacados insistentemente durante la actual campaña electoral.

Santamaría Gómez dijo que un ejemplo es que vía búsqueda de Google, se puede dar con documentos que muestran los resultados de una evaluación apócrifa que supuestamente realizó la propia Universidad a su perfil.

“... yo ya me jubilé hace siete años y aparece que se hizo esa evaluación hace dos años en una materia que nunca impartí y a pesar de esta denuncia, la UAS no dijo nada, no pidió que quienes hayan hecho eso bajen esa plataforma o página o lo que sea”, dijo.

“La UAS permite que el PAS, que Cuén, utilice los recursos de la universidad para hacer política para denostar, para calumniar, para mentir sistemáticamente, esperemos que ahora las autoridades pasen a tomar decisiones, a actuar no tan solo que revelen lo que se ha encontrado, sino que se dé un paso, que se lleve a los tribunales”.