Auditora no realizará denuncia por violencia de género; espera investigación de oficio

En una denuncia pública quedará la situación de violencia de género que padece la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ejercida por el Diputado Gene René Bojórquez Ruiz.

Dijo esperar que se abra una investigación de oficio por las declaraciones del legislador, en las que se refirió a la Auditora como “florero”.

“Decidimos hacer y dejar constancia lo que está sucediendo no solo con mi persona, sino también con la institución, se ha vulnerado a la institución de manera reiterada y con expresiones y señalamientos que de ninguna manera constituyen un fundamento y un motivo o razón relativo a nuestro trabajo”, indicó.

“Es instarlo a que se detenga, definitivamente, eso tiene que parar, lo dije así, es una petición a la razón, que impere la razón”, expresó, “aquí las puertas están abiertas, de la Auditoría, él quedó de visitarnos”, añadió al agregar que no tiene problema para sentarse con él y hablar de cualquiera de las auditorías.

Félix Rivera dijo que como servidora pública está consciente, junto con todo su equipo de trabajo, están sujetos al escrutinio de los medios de comunicación y la sociedad, pero por la vía del respeto y de sus funciones, obligaciones y deberes, sin adjetivos o señalamientos que rebasan cualquier comportamiento que como funcionarios deban tener.

“Yo no me imagino cómo se sentirían ustedes si les dijeran que son un florero, estas expresiones no fueron en lo privado, son públicas y ustedes mismos las han hecho valer, comunicado, entonces yo puedo mencionar al respecto que no se trata de ningún escudo, yo no lo dije así, pero se habló de violencia política en razón de género, por un señalamiento, adjetivo, como el que acabo de señalar”, abundó.

La Auditora pidió que la atención se centre en la Auditoría Superior del Estado, aprovechando para aclarar que los señalamientos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso sobre la auditoría a las aeronaves de uso exclusivo del estado, lo cual, refirió, está en marcha a solicitud de la Comisión de Fiscalización del año pasado.

Fue un punto de toda la auditoría al hangar para lo que no se tuvo referentes ni personas en el organismo autónomo, escapando de sus facultades, pero el resto de la solicitud, explicó, se está llevando a cabo y los resultados se notificarán en su momento.

“El tema de esta denuncia pública es, como inicio, dejar constancia de lo que está sucediendo, defender a la Auditoría Superior del Estado, estamos conscientes de que existe materia para una revisión de esta actuación del diputado, sin embargo, no es ahorita el momento para iniciar algún tema formal”, reiteró.

Félix Rivera destacó que al iniciar la 64 Legislatura se reunió con diputados y diputadas, así también se ha invitado a integrantes del Congreso a recorrer el espacio de la ASE y ver cómo trabaja el personal, una de las personas invitadas fue justamente el diputado que realizó los señalamientos, indicó, en su contra, que no ha visitado el lugar.

El comportamiento del Diputado en la visita de la Auditora al Congreso iniciando la legislatura, detalló, fue un comportamiento en esa primera reunión fue totalmente institucional, por lo que desconoce la motivación de las declaraciones.

El pasado sábado, en el marco del Día de la Mujer, el Instituto Nacional de Administración Pública, donde hubo oportunidad de que mujeres compartieran temas de violencias que han recibido, incluso desde el Instituto Nacional de las Mujeres están documentando y visitando las entidades federativas con casos.

“No hay, insisto, una formalización de esta decisión de hacerlo público, pero hay autoridades que son competentes para, de oficio, iniciar investigaciones”, recalcó sobre el siguiente paso a llegar, ya que no denunciará y dijo desconocer el origen de las declaraciones de Bojórquez Ruiz.