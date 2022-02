Auditoría del fideicomiso del SNTE 53 y al fondo de vivienda del Issstesin pedirán a la ASE, dice presidente del Congreso

El Congreso de Sinaloa solicitará dos auditorías específicas, la primera al fideicomiso del SNTE 53 y al fondo de vivienda del ISSSTESIN, casos referidos por el Gobernador Rubén Rocha Moya, en esta ocasión, aseguró el Presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, no permitirán que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa rechace realizar las auditorías.

“El manejo de los recursos del sindicato de la sección específicamente 53, para que se esclarezca el manejo de los recursos de retención de ese ISR que no fue enterado de la administración de Mario López Valdez y también lo que ha sucedido o lo que sucedió en administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que en realidad se esclarezca cómo fue ese gasto”, dijo Bojórquez Ruiz sobre una de las auditorías.

El pasista aplaudió lo que consideró como el interés de Rocha Moya por el buen uso de recursos públicos, así como la separación de poderes que se puede ver en el estado, en donde respetuosamente el Gobernador del Estado solicitó al Congreso intervenir en torno a la petición de la auditoría del fideicomiso auditoría.

“Sea el sindicato que sea, son recursos públicos y no se está enterando qué pasó con este recurso”, reiteró, mientras que para garantizar que las auditorías en realidad se lleven a cabo, ante la manifestación de la Auditoría Superior del Estado que realizar auditorías específicas necesitan recursos económicos y humanos que no tiene o que ya están realizando otras tareas, Bojórquez Ruiz expuso que habrá plazos.

La última auditoría específica que se solicitó por la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa fue sobre el uso de aeronaves de uso exclusivo del Gobierno del Estado, la cual después de 6 meses de solicitada recibió respuesta negativa argumentando que no hay en la ASE personal con el conocimiento específico para ese análisis.

También fue expuesto por el Diputado Adolfo Beltrán Corrales que solicitó una auditoría específica al Ayuntamiento de Culiacán, acusando sobreprecio en pagos al arrendar maquinaria de equipo para bacheo, de lo cual tardó 3 años en llegar la respuesta de la Auditoría Superior del Estado, con respuesta negativa.

“Entonces aquí con esto esperemos que una vez que tengamos la reunión aquí con la Junta Coordinación Política, podamos solicitar una auditoría y que si la auditoría no se puede hacer, si la Auditora no puede, pues que renuncie, porque nos está costando 112 millones de pesos al año, ¿Qué hace con esos recursos si no puede hacer ninguna auditoría y siempre sale con evasivas?, dijo el titular de la Mesa Directiva del primer año de la 64 Legislatura.

“No podemos tocar ni decir el nombre del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel porque prácticamente es un caso cerrado, desde que llegamos ahí a la auditoría, siempre se ha manejado con esa secrecía en torno a su jefe, porque hay que decirlo así su jefe sigue siendo Quirino Ordaz Coppel”, subrayó.

De acuerdo con el legislador, la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera ya cumplió con el ex Gobernador y ahora es necesario llegar a una verdadera fiscalización, asegurando que Sinaloa inició una transformación, que incluye transformar a la Auditoría Superior del Estado.

“Moralmente debería salir ella con una renuncia”, indicó el pasista, “hay voluntad del Congreso, pero no de la Auditoría”, refirió, aunque quedan 2 años a la Auditora, pues su periodo finaliza en el 2024, celebró que ahora haya causales específicas para su remoción, por lo que están buscando ya su salida.