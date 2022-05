Auditoría inicia expediente para investigar irregularidades en compra y distribución de desayunos escolares en pandemia

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa comenzará una auditoría específica a DIF estatal para revisar posibles irregularidades en la compra y distribución de desayunos escolares durante la contingencia por coronavirus y la educación a distancia.

Esta semana, Noroeste publicó un reportaje en conjunto con Animal Político en donde se documentó cómo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal realizó compras por más de 182 millones de pesos para el programa de Desayunos Escolares Fríos durante 2020 y 2021 sin garantizar su distribución y con la educación en casa de por medio.

Anteriormente a la pandemia el programa obedecía a una logística en la que los centros educativos presenciales eran espacios pilares para la entrega de desayunos de manera directa a los estudiantes, pero durante la educación en casa se compraron los mismos volúmenes de artículos que años anteriores sin advertir una modificación a esta estrategia de distribución.

“Cuando un hecho como este que pudiera, presuntivamente como decimos de inicio, es irregular en el manejo del recurso público la Auditoría está facultada para aperturar de oficio ese expediente que permita hacer o realizar la auditoría financiera”, mencionó la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera.

“Nosotros cuando vimos la noticia y nos dimos cuenta que era un llamado a nosotros y era nuestra competencia lo primero que hicimos fue investigar si en el año 2020 teníamos algún resultado en relación a ese tema específico de esos desayunos, y como no auditamos a DIF en 2020 no tenemos, no supimos, no tuvimos esa revisión, ese resultado. Entonces con mayor razón procedimos hoy estamos aperturando el expediente, estamos solicitando la información correspondiente para remitir al área de auditoría, al área de cumplimiento financiero que es quien va a realizar la investigación específica del tema”