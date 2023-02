CULIACÁN._ El Gobierno federal aún no entrega los recursos prometidos para el nuevo Hospital General de Culiacán, pese a que ya transcurrieron cuatro meses desde que el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, informó al Gobernador Rubén Rocha Moya que los otorgaría.

“Del Hospital General ahorita no tenemos informes, se está gestionando, es un recurso que nos permite comprar insumos, que nos permite comprar equipo, sin embargo, no es la causa por la que el hospital no funcione”, explicó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Señaló que el nosocomio está inoperante porque lo están acondicionando y están en proceso de entrega-recepción; esperan que en breve la Secretaría pueda estar a cargo del lugar para continuar con el proceso de adecuación.

El 26 de septiembre de 2022, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció en su conferencia de prensa semanera que Juan Ferrer, director del Insabi, prometió 43 millones de pesos para el nuevo Hospital General de Culiacán, y 32 millones para el Centro de Salud de Culiacán, sin embargo, fue hasta el 29 de diciembre de ese año que entregaron el presupuesto para el Centro de Salud, quedando pendiente el HGC.

El retraso de los recursos provocó que en noviembre, el Gobernador declarara que Juan Ferrer le mintió con respecto al presupuesto que prometió otorgar.

González Galindo explicó que con los recursos otorgados al Centro de Salud licitaron lo que tenían pendiente, y quedarán resueltas en los próximos días.

“Y ya después estarían trabajando, y de ahí más o menos se va a estar llevando unos tres meses”, explicó el funcionario estatal.