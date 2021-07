Aunque ve positiva visita de AMLO, PAN Sinaloa exige nuevas estrategias de seguridad pública

Aún y cuando el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega vio como positiva la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, también aprovechó para enviar la exigencia de nuevas estrategias para la seguridad pública en el estado.

Estrada Vega también dijo que espera que esta nueva visita al estado, después de las elecciones del pasado 6 de junio, arrojen buenos resultados y se anuncien nuevas obras importantes para el estado.

“Pero así como vemos positiva su visita, le exigimos también que gobierne con seriedad y tome las mejores decisiones pensando en todas y todos los mexicanos, que deje de dividir y polarizar, y que invierta los recursos de nuestro país en acciones productivas y no en consultas inútiles y caras, que no son más que un distractor de los graves problemas del país, una farsa. La Ley se aplica, no se consulta”, dijo Estrada Vega.

“En el norte de Sinaloa se espera con ansias el anuncio formal, pero sobre todo el inicio de los trabajos para la construcción del puente sobre la presa Huites de lo que será la carretera Topolobampo-Ojinaga; el cual está en proyecto desde 2012”.

El dirigente estatal insistió en que Sinaloa necesita nuevas estrategias de seguridad pública, puesto que los resultados hasta hoy en ese rubro “son los peores según datos oficiales desde que se tiene registro”.