$!Autoridades omisas son cómplices en asesinatos a periodistas: comunicadores

“En este sexenio hay alrededor de 30 periodistas asesinados. Este es el sexenio, este es el Gobierno, donde más agresiones sufrimos los periodistas, y no solo el asesinato, sino el linchamiento permanente de Palacio Nacional por parte del Presidente de la República que todos los días nos difama, nos denosta y nos agrede, y que incita a sus seguidores y fanáticos que no se detienen con nada”, criticó el Presidente de la Asociación de Periodistas Sinaloenses, Manuel Partida Valdez.

“Lourdes estaba bajo el sistema de protección a periodistas y la pregunta es qué fue lo que pasó. En el momento que llegaron los criminales no estaba la patrulla que la iba a cuidar. Lo que sí veo es que como es posible que asesinen a Margarita y días después”

“Son omisos, son cómplices de estos asesinatos. No es posible que las autoridades vean pasar, deben de actuar de inmediato. Basta de impunidad, es alarmante. Vivimos una situación de alto riesgo en el ejercicio del periodismo”

“No voy a calificar a un Presidente, en todos. Un Gobierno omiso, un Gobierno que no da respuesta. En todos los Gobiernos lo han hecho”, señaló la periodista.

Las autoridades que no garantizan la seguridad a periodistas, ni la justicia en los casos de asesinato, son cómplices de los homicidas, sentenció la Presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, María de los Ángeles Vargas Moreno.

El activista Oscar Loza Ochoa mencionó el compromiso que tiene la sociedad ante autoridades omisas en materia de protección a periodistas.

“Es muy lamentable, yo la verdad no me explico por qué razón no se han tomado medidas serias después de 2018”, dijo.

“En una semana, en una misma ciudad, el homicidio de dos periodistas nos debe de poner no solo los pelos de punta sino además una atención muy puntual para poner fin a esto. Si la autoridad no ha tomado las medidas, la sociedad sí debe hacerlo a través de las Comisiones de Derechos Humanos”