“Hoy hay una amplia derrama económica por el turismo, por lo que tenemos que fomentar y ampliar sin duda los espacios de sano esparcimiento, que a propósito de la pandemia, nos dejó pensando si en verdad, hemos impuesto una oportunidad de esparcimiento sano a las familias”.

Otra de sus propuestas fue, la modernización de los sistemas de transporte público, fomentando su uso masivo y de calidad, en vez del automóvil, así como también que se modernice el sistema de justicia penal, para avanzar en la oportunidad, imparcialidad y transparencia.

“La transparencia no me da miedo, la transparencia me va a legitimar como gobernadora porque no vamos a tolerar la corrupción, y que no se le den las cuentas que la sociedad demanda al gobierno”, resaltó Millán Bueno.