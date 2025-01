La Secretaría de Salud de Sinaloa busca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, implementar estrategias que permitan una reapertura de los centros de salud en comunidades del estado, cerrados por estar ubicados en zonas consideradas de conflicto en medio de una crisis de violencia en la entidad derivada de una pugna entre facciones criminales.

El titular de la Secretaría de Salud, Cuitláhuac González Galindo, detalló que dos centros que suspendieron su operatividad se encuentran en Culiacán, y uno de ellos corresponde a la sindicatura de Imala, ubicado fuera de la zona urbana de la ciudad.

Mientras que otros más están en la zona serrana del municipio de Concordia, también escenario de hechos violentos.

“Si bien es cierto en Culiacán tenemos alrededor de dos (...) son los que nos atañen revisar, pero tenemos otros en las zonas serranas de Concordia, donde sabemos que hay mucho conflicto, El Palmito. Pero estamos viendo cómo la gente pueda estar ahí, los médicos y poder que funcionen”, señaló.

Aseguró que la suspensión de estas unidades de salud corresponde a un temor por parte de los médicos para acudir a las zonas.

En ese sentido, descartó que haya habido amenazas hacia el sector médico por parte de grupos criminales.

“Sobre todo ha sido el temor, y que nosotros lo entendemos, el temor de que les pueda pasar algo, no tanto amenaza. La verdad es que con el personal de salud no ha habido mayores incidentes, estos se han mantenido sin problemas para nosotros. Deseamos que así sigan, que siga habiendo respeto por la bata blanca y no solo por la bata blanca, sino social, que no haya inocentes en todo esto”, apuntó.

Garantizó que las estrategias que se planteen se apegarán a la problemática que aqueje a cada unidad médica.