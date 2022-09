La diputada local del PAN en el Congreso del Estado, Giovanna Morachis Paperini, buscará que haya una sanción de parte del Legislativo al Gobernador Rubén Rocha Moya por la nueva sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Buscaremos que haya una sanción pública (...) pero que sí nos demos cuenta que siempre como oposición hemos defendido los puntos que van hacia lo que marca la ley y que siendo gobierno, si se equivocan los nuestros, pues también tratamos de decirlo y en esta ocasión Morena no está cumpliendo con esa parte de que cuando ellos son gobierno, no están cumpliendo con lo que siempre han criticado”, dijo la Legisladora local.

Detalló que no le han proporcionado la sentencia como tal, pero fue comentada por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Feliciano Castro Meléndrez.

El pasado 8 de septiembre, el Congreso del Estado dio lectura a la sentencia emitida por el TEPJF contra Rocha Moya por intromisión en el proceso electoral 2021-2022 del estado de Hidalgo. Las denuncias por interpuesta por el PAN y el PRI, en las que también señalaron al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Aquí lo interesante es que si la presentó el PRI, ¿cómo va a votar el PRI? Esta parte, pero pues yo creo que ellos van a venir igual, diciendo que no hay tal cosa y pues nosotros creemos que sí y tenemos que dar el mismo resultado”, expresó la Legisladora.

“Me gustaría que ellos fueran con su partido, pero pues, desconozco qué vayan a hacer como bancada”.

La sentencia fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que la dictamine y posteriormente sea votada en el pleno del Congreso del Estado.

Comentó Morachis Paperini que exhortará a la oposición a que voten con conocimiento de causa.

“Yo soy única panista que está en el Congreso, entonces nos vamos a quedar en las mismas pero pues yo voy a hacer tratar un llamado a que no caigamos en los erorres de los otros gobiernos, que hacían lo mismo”, dijo.

“Llamar a esa parte a Morena y pues, a ver si lo logramos”.

Criticó la declaración del Gobernador Rocha Moya en la que dijo no respetar al TEPJF porque, según él, ha servido a la oposición del País utilizándolo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No está respetando las instituciones. Una institución que hizo su elección y donde él salió ganador, y donde él sí se vio favorecido por ganar en esa elección y ahí sí acató lo que decía el INE; entonces cuando me favorece, lo acato, y cuando no me favorece, no tenemos, digo al INE, en esta parte es el Tribunal”, fustigó Morachis Paperini.

“Necesitamos, más que nada, que hay que respetar las instituciones, esa es la verdadera democracia”.

No es la primera vez que el TEPJF emite una sentencia contra Rocha Moya. El pasado 28 de julio el Congreso del Estado votó a favor de no sancionar al Gobernador por no respetar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente. Entonces el Legislativo local se declaró incompetente para castigarlo, sin embargo, Morachis Paperini señaló que la ley sí contemplaba al menos una amonestación pública.

“Que los priístas también apoyaran lo que se impugnó por su partido, y los invitamos a los morenistas también a respetar también al Tribunal”, exhortó la Diputada.