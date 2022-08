La Ley de Responsabilidades Administrativas sí contempla sanciones que se podían aplicar al Gobernador Rubén Rocha Moya tras la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió que el mandatario estatal violó la veda durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó la diputada por el PAN, Giovanna Morachis Paperini.

“Todos votaron a favor excepto yo, yo voté en contra porque yo sí creo que hubo infracción y que el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas tiene desde una amonestación hasta la destitución del cargo, y precisamente esa se debió haber aplicado, ese artículo, por eso mi voto fue en contra”, detalló la legisladora local.

El artículo 75 detalla que en los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas o el órgano interno de control pueden imponerse sanciones como amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e incluso inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Pese a ello, el Congreso del Estado citó la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para señalar que no le corresponde sancionar y que no hay procedimientos para hacerlo, lo que Morachis Paperini consideró que hicieron la ley a modo para no castigar a Rocha Moya.

“Ellos así lo planearon. Dijeron que no tenían argumentos, que no había argumentos para la revocación de mandato”, fustigó la diputada.

Consideró que el Congreso del Estado sí debió aplicar alguna pena al Gobernador por violar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato.

“Una amonestación, de perdida, ya lo menos”, subrayó.