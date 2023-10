El pasado 25 de octubre con la unanimidad de 460 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 16 y 68 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer que el presupuesto designado por el Ejecutivo Federal al Programa Especial Concurrente (PEC) y los apoyos a los productores del campo no puedan ser inferiores a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior.

Este cambio instruye al Ejecutivo Federal establezca las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del Programa Especial Concurrente, para lo cual la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, formulará el presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los Programas Sectoriales relacionados con las materias de esta Ley y no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que no se generaría un impacto presupuestario, pues se está solicitando que se tenga en el mismo monto y de ser posible, aumente, pero nunca disminuya.

Si bien esta es una iniciativa que es bienvenida para evitar que los presupuestos orientados al campo disminuyan, queda aún lejos de los requerimientos del sector, ya que idealmente se deberían de tener una ley de Desarrollo Rural Sustentable que determine presupuestos con recursos comprometidos para varios años, con programas y montos establecidos en esas mismas leyes, de manera que se tenga la certeza en los programas al campo y los productores no dependen de las asignaciones y los cambios que cada año se presentan a las reglas de operación.

Si tuviéramos un presupuesto de estas características como ya sucede en el Farm Bill de Estados Unidos o en el Presupuesto al Campo de la Unión Europea, entonces los productores podrían planear sus cultivos y sus inversiones con la seguridad de que los apoyos y las políticas se mantendrán por lo menos durante 5 o más años, proveyendo de certidumbre para avanzar en la productividad, adaptación al cambio climático y avanzar en la seguridad alimentaria.

Pero con la propuesta no se tiene ese beneficio, por lo que consideramos que no va avanza lo suficiente. Por ejemplo, no se tendría que modificar el proyecto de presupuesto para el campo para el 2024, que ya fue presentado por el ejecutivo y que está actualmente en la cámara de diputados. Donde se comentó en su momento que no se observa ningún cambio significativo por el lado de los programas orientados al campo ni tampoco por el lado de los montos con respecto al aprobado en el año 2023. Esto debido a que los ajustes corresponden principalmente a la actualización del presupuesto de acuerdo con el incremento de la inflación esperado para este año que es de un 4.83 por ciento, con algunas excepciones.

Pero todos los programas con montos de subsidio relevante solo incrementaron un 4.83 por ciento que son como ya mencionamos el ajuste de la inflación con respecto al año pasado, lo que hace que se mantenga igual el presupuesto con respecto al presente año en términos reales, como el de los fertilizantes (17,489 millones de pesos), Producción para el Bienestar (16,255 millones de pesos) y Precios de Garantía (12,534 millones de pesos).

Con respecto al programa de precios de garantía, usado esta temporada para pagar el millón de toneladas a $6,950 a productores de hasta 15 hectáreas. Consideramos que es necesario hacer una evaluación de la operación en la temporada pasada y que las autoridades determinen la mejor estrategia para apoyar a la comercialización, debido a que continúan los precios bajos en los mercados internacionales y se tendrá problemas de escasez de agua, por lo que se tendrá una mayor incertidumbre por el lado de los precios y de la producción. Una manera más eficiente de usar este recurso sería volver a un ingreso objetivo, dando la oportunidad a que con el mismo presupuesto se pueda apoyar a toda la producción del Estado.

De nuevo, los cambios, que de aprobarse por senadores, serían un movimiento en la dirección correcta, son insuficientes aún para mejorar las condiciones presupuestales y para atender las necesidades cada vez más inciertas del campo. Donde las sequías, los desastres naturales, los cambios en los precios y las conflictos mundiales cada vez juegan un papel más relevante y debemos de buscar tener herramientas para que nuestras productores sean cada vez más resilientes, con el fin de tener un campo sustentable y mejorar la seguridad alimentaria del país.

