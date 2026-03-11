Canirac Culiacán anuncia Kick Off 2026 para definir rumbo del sector restaurantero

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Culiacán presentó el evento Kick Off 2026, un encuentro que busca definir estrategias y fortalecer alianzas para el desarrollo del sector gastronómico en la ciudad.

Durante una rueda de prensa, Karla Fernanda García Beltrán, presidenta del organismo, informó que el evento se llevará a cabo el 17 de marzo a las 8:30 horas en el hotel InHouse Tres Ríos, donde se presentará la visión estratégica del sector restaurantero para este año.

El encuentro se realizará bajo el lema “Sabor y Visión 2026: Construyendo el rumbo para nuestro sector”, y reunirá a empresarios, líderes del sector, autoridades y aliados comerciales para compartir estrategias y oportunidades de crecimiento.

“Queremos que los restaurantes no solo enfrenten los retos del mercado, sino que los conviertan en oportunidades de crecimiento. Somos constructores de paz por nuestra actividad y por nuestro servicio que brindamos”.

“Fomentamos la visibilidad e inclusión y reconocimiento social del trabajo de las grandes mujeres que nos representan; gestionamos la competitividad, la productividad y la rentabilidad de nuestro sector, es por eso que decidimos iniciar el año con este proyecto”, resaltó.

Destacó que la industria restaurantera es uno de los motores económicos de Culiacán, ya que genera empleos, impulsa el turismo y forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

Durante la presentación también participó el coordinador regional PyME de Banorte en Culiacán, Paul de Jesús de la Cruz Medina, quien señaló que el sector restaurantero tiene un papel clave en el desarrollo económico local.

Explicó que actualmente existen herramientas financieras para apoyar a emprendedores y empresarios, como financiamiento para capital de trabajo, equipamiento, expansión de negocios y soluciones de cobro digital.

Detalló que los créditos disponibles para negocios van desde 200 mil pesos hasta 30 millones de pesos, luego de que en 2025 se registraran algunas restricciones que comenzaron a flexibilizarse desde noviembre.

“Más allá de ser una institución financiera, en Banorte buscamos ser un aliado comercial estratégico que acompaña a las empresas en sus diferentes diferentes etapas, desde su inicio, su consolidación y hasta hasta sus proyectos de crecimiento”, destacó.

Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Culiacán, informó que el Municipio trabaja en una agenda de colaboración con Canirac para fortalecer la gastronomía local.

Adelantó que próximamente se firmará un convenio entre el Ayuntamiento y la cámara restaurantera para impulsar la promoción de los restaurantes y de la gastronomía como parte de la identidad de la ciudad.

“A través de la formalización de este vamos a fortalecer los esfuerzos que ya se han venido haciendo para la promoción de los restaurantes y de la gastronomía en nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene un patrimonio intangible, pero un patrimonio vivo, un patrimonio que necesitamos seguir promocionando a quienes vengan y conozcan nuestra ciudad”, comentó.

El evento también incluirá espacios de networking empresarial, participación de aliados comerciales y una conferencia del chef Ignacio Osuna, fundador del restaurante Villa Unión Brasa y Masa, ubicado en Mazatlán.