Canirac Culiacán da voto de confianza a Graciela Domínguez

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Culiacán confía en que la llegada de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa permita implementar nuevas estrategias para fortalecer al sector empresarial y reactivar la economía estatal.

La presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, consideró positiva la decisión del Congreso del Estado de designar a Domínguez Nava al frente del Poder Ejecutivo, aprobada por mayoría.

La dirigente restaurantera señaló que esperan que estos cambios representen un giro positivo para la actividad económica de Sinaloa y permitan avanzar en acciones que beneficien directamente a los sectores productivos.

“Desde Canirac, confiamos que la nueva Gobernadora a base de su experiencia y sobre todo la experiencia que ella tiene en construcción de acuerdo, sabrá conducir a Sinaloa. Esto hará pues a final del día lo que estamos nosotros aspirando es estar en un mejor estado, nosotros siempre vamos a reconocer y respaldar la decisión tomada por el Congreso, es lo que nosotros estamos buscando siempre y vamos a estar muy atentos en ello, en el rescate económico, sabemos que es una tarea de todos, hoy la prioridad que nos está alineando es a fortalecerla gobernanza”, expresó.

García Beltrán adelantó que buscarán una reunión con la nueva Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, para establecer un diálogo directo, plantear las principales necesidades del sector restaurantero y buscar acuerdos que permitan generar mejores condiciones para la actividad económica.

“Vamos a estar buscando el acercamiento, porque esa es nuestra nuestra responsabilidad, tener ese puente y esa coordinación sobre todo y pues estamos viendo que la nueva Gobernadora cuenta con nuestro voto de confianza y esperemos que el sinaloense lo vea así, necesitamos estabilidad de gobernanza”, declaró.

Aseguró que desde Canirac estarán atentos al desempeño de la administración estatal y continuarán trabajando para impulsar al sector restaurantero y contribuir a la recuperación económica de Sinaloa.