Canirac Culiacán lamenta que vacaciones de verano sean la temporada más baja para restaurantes

Aunque en otros sectores las vacaciones de verano representan un incremento en la actividad económica, para la industria restaurantera de Culiacán este periodo suele convertirse en la temporada de menor afluencia de clientes, reconoció la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, que llamó a la población a consumir en los negocios locales durante las próximas semanas.

La presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, explicó que, año con año, el receso escolar modifica los hábitos de consumo de las familias y reduce el flujo de comensales en los establecimientos, por lo que los restauranteros se preparan con anticipación para enfrentar este comportamiento estacional mediante promociones y estrategias comerciales.

“Las temporadas de vacaciones para nosotros son las temporadas más bajas del año. Sin embargo, como ya es una naturaleza que nosotros vivimos año con año, pues nos estamos preparando y nos preparamos previamente”, expresó.

Detalló que, previo al inicio del periodo vacacional, los restaurantes aprovecharon la temporada de graduaciones para fortalecer sus ingresos y posteriormente implementaron campañas de promoción dirigidas tanto al mercado local como a visitantes que permanecen o llegan a la ciudad durante el verano.

Entre las acciones emprendidas mencionó convenios con instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Sinaloa, promociones para estudiantes, docentes y personal administrativo, además de alianzas con empresas y la difusión de rutas gastronómicas para incentivar el consumo en distintos establecimientos.

“Estamos activos, también estamos activando y promoviendo de manera local y turística con rutas gastronómicas desde Canirac; visitamos a los restaurantes, los activamos y los promovemos. Eso también ha gustado y hemos encontrado muy buena respuesta”, señaló.

A pesar de que el verano representa históricamente una disminución en las ventas, la dirigente afirmó que en las últimas semanas han observado una recuperación gradual en la afluencia de clientes, situación que atribuyó a una mayor percepción de seguridad en la ciudad.

Explicó que Canirac ha participado en diversas reuniones con autoridades de seguridad para plantear las inquietudes del sector restaurantero y compartir la experiencia de los empresarios sobre las condiciones que enfrentan los establecimientos.

Aunque precisó que la cámara no estuvo presente en la reunión realizada recientemente entre autoridades y algunos representantes empresariales, aseguró que sí han mantenido comunicación constante con las corporaciones encargadas de la estrategia de seguridad.

“Nosotros exponemos lo que con nuestra experiencia y con nuestros puntos de venta nos puede sumar o qué es lo que nos está limitando. Hasta ahorita, desde nuestro sector hemos tenido respuesta y acompañamiento”, comentó.

Como resultado algunos restaurantes han comenzado a registrar una mayor asistencia de comensales, particularmente durante las noches, lo que incluso ha permitido ampliar nuevamente los horarios de operación de algunos establecimientos.

La representante del sector añadió que, hasta el momento, Canirac no tiene reportes de cierres de restaurantes entre sus afiliados, lo que consideró una señal positiva para la actividad económica.

“Ahorita desde el interior de la propia cámara, de manera gremial, no nos han reportado cierres. Nosotros estamos trabajando arduamente para que todas las estrategias y todos los esfuerzos sumados lleven a que las cortinas sigan abiertas”, dijo.

No obstante, reconoció que el reto para los empresarios será mantener la operación durante las semanas de menor movimiento económico, por lo que insistió en la importancia de fortalecer el consumo interno.

Hizo un llamado a las familias que permanecerán en Culiacán durante las vacaciones para visitar los restaurantes de la ciudad y respaldar a un sector que genera miles de empleos.

“Aquí hay que recordarle a la propia ciudadanía que estamos listos para recibirlos”, expresó.